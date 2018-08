Tatouage : Rencontre avec Purotu, gardien de la tradition

Nous étions une bande de copains. On vivait en ville. A cette époque, nous faisions du tatouage pour survivre. Nous avions appris sur le tas avec comme seul outil de travail une aiguille attachée à un bois

compléter ses connaissances

Cette formation m’a également aidé à avoir de l’inspiration pour les motifs à dessiner dans le tatouage

Mes clients là-bas me demandaient de leur dessiner des motifs hawaiiens. Je n’avais aucun mal à le faire puisque j’avais appris les motifs de chaque île du Triangle polynésien au Centre des métiers d’arts

J'ai préféré rester ici. A l’étranger, les plats traditionnels tels que le

le

ou le

me manquaient. En plus, on ne fait que travailler du matin au soir là-bas. Par contre, ici j’avais plus de temps pour me consacrer à ma famille à Moorea. Je pouvais aussi travailler dans mon fa'a'apu et aller à la pêche. J’avais plus de liberté

Outre les motifs européens, on a appris beaucoup de choses sur l’hygiène et la sécurité concernant l’activité du tatouage. On a aussi fait des échanges avec Paulo au sujet des motifs samoans et polynésiens

Certains jeunes tatoueurs n’hésitent pas à mélanger les motifs néo-zélandais, hawaiiens et samoans. Ils pensent plus à l’esthétisme qu’à la signification de ces tatouages. En plus, leurs clients, tout contents, ne comprennent même pas que leur motif ne veut rien dire

"c’est dommage car le respect de la vraie culture de chaque île du Pacifique fait aussi partie des valeurs du tatouage