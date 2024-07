Taïwan réduit ses manœuvres militaires en raison de l'arrivée du typhon Gaemi

Hualien, Taïwan | AFP | mardi 23/07/2024 - Taïwan a annulé mardi certains exercices de ses manœuvres militaires annuelles en prévision de l'arrivée du typhon Gaemi qui doit toucher terre mercredi, a annoncé le ministère de la Défense de l'île.



Les manœuvres Han Kuang, qui ont débuté lundi pour une durée de cinq jours, se déroulent chaque année à balles réelles.



Elles sont destinées à préparer l'armée taïwanaise à une invasion potentielle de la Chine qui revendique l'île comme une partie de son territoire.



Le typhon Gaemi, qui s'accompagnera de fortes précipitations et de vents violents, est actuellement de force moyenne avec des vents soufflant à 144 km/h, selon les services météorologiques taïwanais. Il pourrait toucher terre dans le nord-est de l'île mercredi soir.



Des "ajustements seront effectués en fonction des conditions météorologiques lors de nos manœuvres", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Sun Li-fang, sur une base aérienne à Hualien, dans l'est de territoire.



"Actuellement, l'impact du typhon est plus évident dans la région orientale et nous allons ajuster certains exercices maritimes et aériens en fonction de son évolution", a-t-il ajouté.



Deux mois après son investiture, le président Lai Ching-te, a assisté mardi, vêtu d'une tenue militaire, à un exercice de simulation de sauvetage d'un grand nombre de victimes sur la base aérienne de Hualien.



"Fier de la détermination inébranlable de nos troupes (...) En tant que gardiens de la démocratie, vos efforts sont vitaux pour la sécurité nationale et démontrent notre engagement en faveur de l'autodéfense", a-t-il déclaré dans un message publié sur la plateforme X.



- "Chercher refuge immédiatement" -

Si les précédents exercices étaient "davantage destinés à des fins de démonstration", les manoeuvres de cette année se concentrent sur la réponse à une potentielle attaque de la Chine, a déclaré le ministère de la défense.



Les exercices visent également à décentraliser la structure de commandement, tout en menant des exercices autour de points d'infrastructure clés, tels que les ports, les principaux ponts et les aéroports de Taïwan.



Dans l'après-midi, M. Lai est arrivé en civil, dans un port de la ville de New Taipei pour superviser une simulation de diverses situations d'urgence dans le cadre des exercices annuels de défense civile, qui se déroulent en même temps que Han Kuang.



Le président a observé un scénario dans lequel des missiles chinois frappent le port et ses environs, et les civils sont appelés à évacuer



Dans la capitale Taipei, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti et le personnel d'une gare a fait sortir les passagers.



Les habitants de Taipei ont également reçu un SMS automatisé les prévenant d'un "exercice de défense aérienne", et les invitant à "chercher refuge immédiatement" face à la menace de missiles ou de roquettes.



Le président, farouche défenseur de la démocratie taïwanaise, est qualifié de "dangereux séparatiste" par Pékin.



Ces dernières années, la Chine a intensifié les pressions militaires et politiques autour de Taïwan, tout en musclant sa rhétorique, parlant d'une "unification" qui est "inévitable".



Les tensions dans le détroit de Taïwan se sont encore accrues après l'investiture de Lai Ching-te le 20 mai.



Trois jours après sa prestation de serment, Pékin a procédé à d'importantes manœuvres militaires autour de Taïwan, mobilisant des navires et des avions militaires chargés de munitions réelles, en affirmant qu'il s'agissait d'une "punition sévère" contre les "séparatistes".