Taïwan immobilise sa flotte de Mirage 2000 après l'accident d'un avion

Taipei, Taïwan | AFP | mercredi 11/09/2024 - L'armée de l'air taïwanaise a annoncé mercredi avoir immobilisé sa flotte d'avions de chasse Mirage 2000 pour des contrôles de sécurité, après qu'un de ces avions s'est abîmé en mer la veille lors d'un vol d'entraînement nocturne.



Mardi soir, le capitaine Hsieh Pei-hsun a été contraint de s'éjecter de son chasseur monoplace Mirage 2000, après une baisse de puissance de l'appareil, a indiqué le ministère de la Défense.



L'avion s'est abîmé en mer tandis que le pilote a été secouru environ deux heures plus tard, avant d'être transporté vers un hôpital du centre-ville de Taichung, sur la côte ouest de l'île.



Sous le mandat du président Lai Ching-te, élu en mai dernier, Taïwan a revu la formation de ses forces armées notamment pour inclure davantage d'exercices nocturnes, alors que l'île fait face à des pressions militaires et politiques accrues de la Chine, qui revendique l'île d'environ 24 millions d'habitants comme faisant partie de son territoire.



Le chef d'état-major de l'armée de l'air a déclaré qu'"une inspection spéciale sera effectuée pour l'ensemble de la flotte" de 60 Mirage 2000, ce qui va les immobiliser au sol.



"Nous avons aussi immédiatement mis en place un groupe de travail pour enquêter sur l'incident", a poursuivi le lieutenant-général Wang Te-yang lors d'une conférence de presse. Il a assuré que cette inspection n'aurait "aucun impact sur les capacités de combat de l'armée de l'air à court terme".



Taïwan a acheté en 1992 à la France sa flotte de Mirage 2000, fabriqués par Dassault Aviation, dans le cadre d'un accord d'armement qui avait provoqué la colère de la Chine.



Les avions français constituent toujours un élément essentiel de la flotte vieillissante de l'île, qui comprend également des avions de combat américains F16 et des chasseurs de fabrication locale.



- Incursions chinoises -



Ces dernières années, la Chine a multiplié les incursions d'avions de combat et de drones autour de Taïwan, des actions que les experts militaires qualifient de tactiques de zone grise, visant à épuiser les forces armées de l'île.



Ainsi, en 24 heures entre mardi et mercredi, 21 avions militaires chinois, neuf navires militaires et un navire officiel ont été détectés autour de l'île, a indiqué le ministère de la Défense.



Le président Lai a rendu visite au capitaine Hsieh Pei-hsun à l'hôpital, indiquant que l'état du pilote était stable. "Les gens doivent également savoir que pour protéger le pays, les forces armées s'entraînent jour et nuit", a-t-il déclaré aux journalistes après sa visite.



"Je demande au peuple de soutenir pleinement l'armée. De cette façon, l'armée aura plus de force pour protéger le pays. Ce n'est qu'en défendant le pays que nous pourrons avoir une société stable", a-t-il insisté.



Pékin, qui considère M. Lai comme un "séparatiste dangereux", a lancé des manœuvres pour simuler un blocus autour de Taïwan trois jours après sa prestation de serment en tant que président.



La Chine a déclaré qu'elle ne renoncerait jamais à l'usage de la force pour mettre Taïwan sous son contrôle.