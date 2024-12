Taïwan dit avoir repéré 16 navires de guerre chinois autour de l'île

Taipei, Taïwan | AFP | jeudi 12/12/2024 - Taïwan a affirmé jeudi avoir dénombré 16 navires de guerre chinois dans les eaux autour de l'île, l'un des chiffres les plus élevés cette année, alors que Pékin intensifie la pression militaire sur Taipei.



Les navires de guerre, ainsi que 34 aéronefs chinois, ont été repérés près de Taïwan dans les 24 heures écoulées jusqu'à 06H00 jeudi (22H00 GMT mercredi), selon le décompte quotidien du ministère taïwanais de la Défense.



Quelque 90 navires de guerre et des garde-côtes chinois participent à ces manœuvres qui incluent des simulations d'attaques contre des navires et des exercices visant à bloquer des routes maritimes, a déclaré mercredi un haut responsable taïwanais en matière de sécurité sous couvert d'anonymat.



L'armée de Pékin ou les médias d'État chinois n'ont fait aucune annonce concernant une activité militaire accrue dans la mer de Chine orientale, le détroit de Taïwan, la mer de Chine méridionale ou l'océan Pacifique occidental.



La Chine considère Taïwan comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, et n'exclut pas le recours à la force pour y parvenir.



Les derniers déploiements chinois surviennent quelques jours après la fin de la tournée dans le Pacifique du président taïwanais Lai Ching-te, qui a suscité de vives protestations de la part de Pékin.



M. Lai s'est notamment entretenu par téléphone avec le président de la Chambre des représentants américaine Mike Johnson lors de cette tournée, suscitant l'ire de Pékin.



La Chine avait en réponse exhorté les Etats-Unis à "cesser d'envoyer de mauvais signaux" aux "forces indépendantistes taïwanaises". Et mis en garde Taïwan contre toute tentative de "viser l'indépendance avec l'aide des Etats-Unis", affirmant que ce serait "forcément un échec".



- "ligne rouge" -



Le haut responsable taïwanais en sécurité a déclaré que la Chine a commencé à planifier une opération maritime massive en octobre en cherchant à démontrer qu'elle pouvait étouffer Taïwan et tracer une "ligne rouge" avant la prise de fonction de la nouvelle administration américaine.



Les exercices en mer ont été "considérablement plus importants" que la réponse maritime de Pékin à la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, à Taipei en 2022, a déclaré ce responsable. Ces exercices étaient alors les plus importants jamais organisés par la Chine autour de Taiwan.



La Chine procède à son plus important déploiement militaire depuis des années des îles du sud du Japon à la mer de Chine méridionale, a affirmé Taipei cette semaine, qualifiant Pékin de "fauteur de troubles".



La diplomatie chinoise n'a ni démenti ni confirmé ces manoeuvres mais a rejeté la faute pour toute agitation sur les partisans de l'indépendance de l'île.



Le bureau de la représentation américaine à Taïwan a déclaré jeudi qu'il surveillait "avec préoccupation" les activités de l'Armée populaire de libération (APL) de Pékin près de l'île et dans la région.



- menace constante-



James Char, un expert de l'armée chinoise à l'Université Technologique Nanyang de Singapour, a déclaré que le silence de Pékin "tend à démontrer que le détroit de Taiwan ainsi que les eaux et l'espace aérien autour de l'île relèvent de la souveraineté chinoise – et qu'il n'est donc pas nécessaire d'annoncer (les exercices) au monde".



Duan Dang, analyste de la sécurité maritime basé au Vietnam, a déclaré jeudi à l'AFP que les données de l'aviation montrent que les zones de l'espace aérien sont "complètement revenues à la normale".



Taïwan vit sous la menace constante d’une invasion par la Chine, qui n’exclut pas de recourir à la force pour mettre l’île sous son contrôle.



Pékin a accéléré le déploiement d'avions de combat et de navires de guerre autour de l'île ces dernières années et s'oppose également à toute reconnaissance internationale de l'autonomie de Taïwan, notamment en ce qui concerne les contacts officiels entre Taipei et Washington.



M. Lai s'est entretenu la semaine dernière avec le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, en plus de ses deux récentes escales sur le sol américain.



Le décompte des navires de guerre chinois établi jeudi par le ministère de la Défense était le plus élevé depuis le 25 mai, lorsque 27 navires de la marine avaient été détectés lors d'exercices militaires chinois organisés quelques jours après l'investiture de M. Lai.