Taïwan: Le typhon Koinu provoque des vents record, des coupures d'électricité à Taïwan

Pingtung, Taïwan | AFP | jeudi 05/10/2023 - Le typhon Koinu a fait au moins un mort jeudi à Taïwan, où des vents d'une puissance jamais enregistrée sur le territoire ont arraché des poteaux électriques, privant de courant près de 330.000 logements.



Le typhon a frappé l'île principale dans la matinée avant de poursuivre sa course vers l'ouest en s'affaiblissant, selon les services météo de Taïwan.



Une femme de 84 ans a trouvé la mort à son domicile de Taichung, sur la côte ouest, après avoir été atteinte par des débris de verre sous l'effet des rafales, ont annoncé les autorités.



C'est toutefois la région de Pingtun, à la pointe sud du territoire, et l'île des Orchidées, à une cinquantaine de kilomètres à l'est, qui ont été le plus touchées.



L'île des Orchidées a subi dans la nuit des rafales qui ont atteint 95,2 mètres par seconde (342,7 km/h), "un record pour Taïwan", ont souligné les services météo.



A travers l'île, près de 330.000 logements ont été privés d'électricité à cause du typhon.



Le gouvernement a fait état de près de 300 blessés, sans donner de détail sur la gravité. Certaines blessures ont été provoqués par des chutes d'arbres, selon les médias locaux.



Dans le comté de Pingtung au sud de l'île, Pan Huang Kui-chun, un gardien de temple de 68 ans, a décrit comment des vents "terrifiants" ont mis à terre des poteaux électriques dans son quartier.



"Ca a presque démonté ma maison. J'ai dû déménager tous mes objets de culte", a-t-il dit à l'AFP.



"Cette fois-ci le typhon était particulièrement puissant. Très puissant. Le vent était très fort, et il a soufflé très longtemps. Ca a mis du temps à passer."



Les rues étaient désertes jeudi à Pingtung, où les poteaux électriques jonchaient les rues. Un responsable d'une équipe chargée de rétablir l'électricité a indiqué à l'AFP que cela prendrait au moins deux jours.



Deuxième typhon en un mois



Taïwan avait annulé plus de 200 vols internationaux et intérieurs par précaution et évacué 3.000 personnes avant l'arrivée du typhon, le deuxième à frapper le territoire en un mois.



Taïwan connaît de fréquentes tempêtes tropicales de mai à novembre, mais le typhon Haikui, début septembre, a été le premier à frapper l'île en quatre ans, déclenchant des pluies torrentielles, des vents violents et forçant près de 8.000 personnes à évacuer leur domicile.



Les experts soulignent que le changement climatique a rendu plus difficile de prévoir la trajectoire des tempêtes tropicales, tout en augmentant leur intensité, entraînant de fortes pluies ou des crues soudaines.



Après la région de Taïwan, le typhon Koinu doit se diriger vers la côte orientale de la province chinoise de Guangdong qui comprend la ville de Canton, selon l'observatoire météorologique de Hong Kong.



Hong Kong avait été contourné par le typhon Haikui en septembre, mais avait subi les pires précipitations depuis le début des relevés. Mercredi, le territoire a émis une alerte au typhon numéro 1, le niveau le plus bas, à l'approche de Koinu.