Taipūrākau : un voyage singulier, visuel et sonore

Tahiti, le 12 décembre 2024 - C’est un spectacle original et poétique que propose cette fin d’année la compagnie du Caméléon. Écrit, conçu et interprété par le Néo-Zélandais Marcus Winter, il raconte les légendes maori grâce à un enchaînement de tableaux de sable.



Le spectacle Taipūrākau est à la fois visuel – des tableaux de sable s’enchaînent – et sonore puisqu’ils sont bercés par un récit et une composition musicale. Un homme, Marcus Winter dit The Sandman, crée les tableaux en live. Il s’est spécialisé dans l’animation basée sur des tableaux de sable.



Pendant le spectacle, l’œuvre de l’artiste est filmée et projetée. Sur l’écran, des visages apparaissent aussitôt transformés en ciel étoilé, en astres, en monstres ou en pirogues. Marcus Winter joue tout à la fois avec les grains noirs et la lumière pour leur donner vie.



C’est en voyant des artistes de rue à l’œuvre que l’auteur a conçu ce qui est aujourd’hui devenu sa signature. Il a vu comment l’art pouvait plaire et capter l’attention. Il a retenu “l’expérience créative”. En maniant le sable, il se dit capable de “raconter des histoires sans limite” ; avec la musique, il “suscite les émotions”.



Avec Taipūrākau, il embarque le public de la naissance du monde jusqu’aux grands récits de navigation, il donne naissance aux exploits des ancêtres māori en empruntant les routes maritimes de l’océan Pacifique.



Il y a des centaines d'années, des aventuriers ont voyagé vers le Pays du long nuage blanc via l'océan Pacifique, une autoroute maritime pour les navires qui faisaient escale dans de nombreuses nations insulaires à travers les mers, partageant leurs connaissances, leur histoire et leurs liens généalogiques. Voilà ce que le public pourra découvrir.



Le récit est conté en français (traduction Raumata Tetuanui et Hoanui Mairau) ou en tahitien (traduction Ena Manuireva) selon la date de la représentation par Tepa Teuru, Keani Gay Temal et Tekura Tracqui.



Pratique



Un spectacle visuel et musical à voir en famille sous le fare pote’e du motu Ovini à Faa’a.

Les 13, 15, 20 et 21 décembre à 19 heures : en français surtitré en reo māʻohi

Les 16 et 22 décembre à 18 h 30 : en reo māʻohi surtitré en français

À partir de 2 000 francs.

en ligne



