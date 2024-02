Taianapa, une pension pas comme les autres

Moorea, le 26 février 2024 - Taianapa, une structure qui servira à la fois de lieu de vie, d’hébergement et de maison d’immersion artistique, a été inauguré samedi à Tiahura. Des événements, notamment culturels, seront également organisés tout au long de l’année sur le site avec des associations de l’île Sœur.



Taianapa, un nouveau type d’hébergement, a été inauguré samedi à Tiahura en présence notamment du président du Pays, Moetai Brotherson. Conçue par Vaiana Drollet, la gérante de la galerie Winkler, cette nouvelle structure contient un espace public, ouvert tous les jours de 10 à 20 heures, avec un bar, un café ainsi qu’une boutique. Mais aussi un espace privé, qui correspond à une pension de famille, avec trois chambres à louer.



Mais là où le concept de Taianapa est novateur, c’est qu’il s’agit également d’une maison d’artistes. Une trentaine de tableaux y sont actuellement exposés, dans les différentes pièces de la maison… jusqu’aux toilettes. Chaque chambre présentera aussi pour une durée d’un an des œuvres d’art créées par un artiste local. Ce sont actuellement des tableaux de Ravaray, de Mov et de Tuatahi, des artistes locaux, que l’on peut découvrir dans les trois chambres. L’idée est d’offrir à la population une immersion artistique dans un cadre différent de celui d’une galerie. “Une galerie est un espace ouvert au public dans lequel on fait des expositions de manière traditionnelle. Je voulais avoir un espace plus collaboratif où l’on partage plus avec les gens. Vous visitez l’art dans une maison ou un univers domestique. On ne voit pas tout du premier coup d’œil. On découvre petit à petit les œuvres et on apprécie l’art différemment. Ce n’est pas comme dans un musée ou une galerie”, explique Vaiana Drollet. “Il n’y aura pas que des tableaux. On va aussi inviter d’autres artistes comme des chanteurs ou des musiciens. On peut faire plein de choses, en fait.”



Les associations parties prenantes du projet



Et des projets pour ce nouvel espace, Vaiana Drollet n’en manque pas. À l’extérieur, elle envisage d’exposer des œuvres sculpturales en plus de l’aménagement d’un jardin de fruitiers. “Dans le prolongement, on va faire un parcours artistique dans le jardin où les gens pourront découvrir le nom des artistes ainsi que le concept qu’ils ont voulu faire. Il y aura plutôt des sculptures. Actuellement, on a trois pièces artistiques : un unu ainsi que des œuvres de Jonathan Mencarelli et de Jean-Paul Forest”, ajoute Vaiana Drollet.



Tout au long de l’année, des événements, notamment culturels, seront organisés en partenariat avec des associations de l’île Sœur. L’inauguration de la structure a d’ailleurs été réalisée samedi dans un cadre traditionnel avec la bénédiction d’un unu, pour relier la terre aux ancêtres, ainsi que l’organisation de quelques activités culturelles par des membres de l’association Puna reo Piha’e’ina.



À l’issue de la cérémonie, Moetai Brotherson n’a pas caché son admiration. “Je suis admiratif de ce qui a été fait ici. C’est une structure qui correspond très bien à notre stratégie politique qui est celle de développer un hébergement plus proche de ce que l’on est et de concilier culture traditionnelle et culture moderne, puisqu’on expose ici des œuvres contemporaines. Je pense que ce type d’hébergement peut être développé dans d’autres îles. C’est un écosystème avec des personnes qui le font vivre et des associations qui viennent. On l’a vu aujourd’hui avec par exemple la démonstration de kaaku. On a une structure polyvalente qui n’est pas une structure d’hébergement. C’est un lieu de vie où l’on fait aussi découvrir notre nature et les plantes du Fenua. Il y a aussi le côté lien avec les artisans. On n’a pas de maison d’artistes en Polynésie française. C’est quelque chose de novateur. Il faut s’en féliciter”, a-t-il déclaré.