Tahiti survole le Mondial de vitesse des nations

Tahiti, le 18 août 2024 - Les Championnats du monde de vitesse de va’a qui sont actuellement organisés à Hilo sur l’île de Hawaii ont débuté avec le Mondial des nations qui s’est déroulé vendredi et samedi. Les Tahitiens y ont réalisé une véritable razzia de médailles d’or en décrochant huit titres mondiaux et une médaille d’argent sur les dix courses au programme en catégorie Élite. Les para va’a tahitiens ont également obtenu une belle moisson avec sept médailles d’or et quatre d’argent entre vendredi et dimanche. Le Mondial des clubs a débuté hier et se poursuivra jusqu’à samedi.



Revanchard, c’était l’état d’esprit qui animait les rameurs tahitiens et leur encadrement vendredi et samedi à l’occasion de la 20e édition du Mondial de vitesse de va’a lors des deux premières journées réservées aux sélections nationales. Battus par la Nouvelle-Zélande d’une médaille d’or (8 contre 7) en 2023 à Samoa lors des Championnats du monde de distance, la sélection tahitienne tenait à remettre les pendules à l’heure à Hilo et démontrer que le va’a tahitien restait bien la référence au niveau mondial.





Et ce fut bien le cas samedi sur les eaux hawaïennes où Tahiti a presque fait carton plein lors des dix finales mettant en scène l’élite des pays participants. La journée de vendredi avait déjà donné un aperçu de la compétitivité des Tahitiens. Au lendemain d’une cérémonie d’ouverture bien arrosée jeudi, tandis que le mauvais temps perdurait ce week-end à Hilo, les Tahitiens ont réalisé une journée quasi-parfaite vendredi lors des séries qualificatives, presque tous les va’a tahitiens s’imposant dans leur course et signant souvent le meilleur chrono toutes séries confondues.





Tant en V6 qu’en V12 et sur 500, 1.000 et 1.500 mètres, les juniors et les seniors femmes et hommes du Fenua ont enchaîné les grosses performances. Et pourtant, ça n’avait pas démarré sous les meilleures auspices, Apetahi Flores la première tahitienne à se lancer dans le Mondial étant disqualifiée dans sa série pour avoir ramé hors de son couloir. Mais c’était en V1 femmes 60 ans sur 500 mètres et donc lors d’une course qui ne rentrait pas dans le cadre du Mondial des nations. La suite du programme confirmait en revanche le potentiel de l’élite tahitienne dont la quasi-totalité des rameurs se qualifiait directement pour les finales sans passer par les repêchages.





Et la journée de vendredi se bouclait en apothéose, les deux premières médailles d’or du Championnats du monde étant remportées par les para-va’a tahitiens en V6 mixte 500 et 1.000 mètres avec deux équipages identiques composés de Allgower Maruae, Christian Ti-Paon, Gervais Aumeran, Heilani Tama, Lysiane Teiri et Patrick Viriamu.

Une journée mémorable pour Tahiti samedi Au vu des performances réalisées la veille lors des séries, on envisageait samedi une forte capitalisation de médailles d’or pour les Tahitiens lors des dix finales Élite qui déterminaient le classement des nations au tableau des médailles. Et ce fut bien le cas, Tahiti enchaînant les succès au fil des courses car outre leur vitesse supérieure à leurs adversaires en ligne droite, nos rameurs ont régulièrement bien négocié les virages grâce aux conseils de leur entraîneur Philippe Bernardino.



Les juniors filles et garçons réalisaient le doublé en V6 500 mètres et 1.000 mètres généralement avec aisance sauf en V6 filles où Lanilei Teua et ses partenaires devançaient la Nouvelle-Zélande d’une petite seconde. Comme prévu les rameurs kiwis s’imposaient comme les principaux adversaires des Tahitiens.





On en eut encore la démonstration en V6 hommes 500 mètres, Kevin Céran-Jerusalemy et ses coéquipiers s’imposant avec moins d’une seconde d’écart devant les Néo-Zélandais. En revanche, les ‘aito tahitiens ont nettement dominé les finales V6 1500 mètres et V12 500 mètres. Le carton plein de médailles d’or en Élite semblait un temps réalisable pour Tahiti lorsque Hinatea Bernardino et ses partenaires s’imposaient en V6 1.500 mètres.





Mais, premier accroc 40 minutes plus tard lors de la finale V6 500 mètres : les Tahitiennes ne terminant que 4e d’une course gagnée par la Nouvelle-Zélande. Et les rameuses kiwis récidivaient en V12 500 mètres lors d’une course qui s’est jouée au finish, les Néo-Zélandaises devançant les Tahitiennes de 77 centièmes.



Tahiti ne faisait pas carton plein, mais avec huit médailles d’or et une médaille d’argent sur les dix finales élite, le va’a tahitien a démontré qu’il était bien au sommet de la discipline. Et ses para-va’a allaient conforter samedi la remarquable performance d’ensemble de la délégation du Fenua en décrochant l’or et l’argent grâce à Gervais Aumeran et Patrick Viriamu en V1 et VL 3.250 mètres, Atonia Maitai décrochant aussi de l’or en V1 VL1.250 mètres, un succès programmé puisqu’il était seul en course dans sa finale mais il avait le mérite d’être présent. Christian Ti-Paon et Heilani Tama ont enrichi le capital de médailles de Tahiti avec de l’argent en V1 et VL 4.250 mètres hommes et femmes.





Éric Deane est aussi monté sur le podium master 60 ans V1 500 mètres avec une médaille de bronze. Au soir de la deuxième journée, Tahiti était nettement en tête au tableau des médailles avec 12 récompenses en or devant la Nouvelle-Zélande qui en comptait cinq. Rodolphe Apuarii le président de la Fédération tahitienne de va’a a félicité ses troupes samedi soir : “Revenir au premier rang des Championnats du monde était notre objectif et vous avez largement rempli cet objectif et même au-delà. Vous étiez bien préparés et tous très motivés et vous avez confirmé sur le plan d’eau que le va’a tahitien reste la référence. Et je ne doute pas que les clubs vont aussi faire honneur au va’a tahitien.”



C’est bien parti dans le Mondial des clubs Après le World Elite Championship des nations, place au World Championship des clubs qui a débuté dimanche et se poursuivra jusqu’à ce samedi. Les acteurs du Mondial des nations seront encore en scène cette semaine car le règlement autorise les rameurs Élites à rejoindre leur club mais avec une limitation de trois membres en V6 et de 6 en V12. Et puis plusieurs d’entre eux seront en lice dans les courses de V1. La première journée des Championnats du monde réservé aux clubs a démontré que le capital de médailles tahitiennes va gonfler dans la semaine.





Tous les représentants tahitiens ont passé aisément la phase des séries pour rejoindre les demi-finales ou les finales en fonction du nombre d’engagés. Tant en V1 qu’en V12, pas de V6 au programme dimanche, les clubs tahitiens ont été convaincants. Et particulièrement convaincants depuis trois jours sont aussi les para va’a tahitiens qui enchainent les titres alors que les Anglo-saxons étaient plutôt dominateurs chez les handisports lors des Mondiaux passés. Atonio Marai (VL1), Gervais Aumeran (VL3) et Patrick Viriamu (VL4) ont décroché l’or sur 500 mètres. En VL3, doublé pour Tahiti avec l’argent de Allgower Maruae.





Les cadets tahitiens se sont mis au diapason de leurs ainés, l’association EDT Va’a/Faanui remportant l’or en V12 500 mètres. Manapamano Temaiana a clôturé la journée des Tahitiens en beauté en s’imposant en V1 master 80 ans 250 mètres. La journée de lundi s’annonce tout aussi productive en récolte de médailles pour les rameurs du Fenua notamment en fin de programme avec plusieurs finales de V1 où les Tahitiens apparaissent souvent favoris.



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 18 Août 2024 à 22:10 | Lu 155 fois