Tahiti s’incline 3-0 face à la Nouvelle-Zélande

Tahiti, le 10 octobre 2024 - Première journée du deuxième tour de la phase qualificative de la confédération Océanie pour la coupe du monde 2026 opposait la nouvelle Zélande à Tahiti, jeudi. Deux équipes qui s’étaient déjà rencontré au mois de juin et Tahiti s’était lourdement incliné 5-0. C’est une nouvelle défaite 3 à 0 mais des signes très positifs sont ressortis de ce match important pour la suite de la compétition.



La course à la qualification pour la prochaine coupe du monde a bien commencé pour toutes les équipes qui rêvent de participer à cette compétition. Et c’est le cas pour le Toa ‘Aito qui ont débuté jeudi face à la Nouvelle-Zélande.



Avec une stratégie complètement différente de celle mise en place au mois de juin, le coach tahitien Samuel Garcia avait décidé de jouer plus bas avec un bloc plus compact pour éviter de prendre un but trop rapidement. Malheureusement le scenario du match ne s’est pas déroulé comme prévu puisque dès la première minute, les Néozélandais, par l’intermédiaire de leur ailier droit Elijah Just, inscrivaient le premier but. Le numéro 11 des All Whites reprenait, d’un tir puissant aux abords de la surface, une passe de son coéquipier Rufer, suite à une relance malheureuse de la défense tahitienne.

Malgré cette entame délicate, les joueurs du Fenua ont gardé confiance en leur football. Avec quelques occasions pour la Nouvelle-Zélande, comme à la trentième minute sur ce centre de Garbett et cette reprise à bout portant Stamenic, la cage gardée par le portier François Decoret restait tout de même vierge. Une dernière occasion à la fin de la première mi-temps pour les All Whites faisait frémir le banc tahitien mais c’est sur le score de 1 à 0 que les équipes rentraient aux vestiaires.



Au retour de la pause, les hommes du capitaine Teaonui Tehau sont revenus sur le terrain avec des intentions plus offensives. Faisant circuler le ballon plus collectivement, les joueurs tahitiens ont trop souvent perdu leurs duels pour garder espoir. À la 67e minute, sur un corner, c’est bien les joueurs de la Nouvelle Zélande qui par l’intermédiaire de leur capitaine Chris Wood, venaient alourdir le score. Une tête décroisée qui ne laissait aucune chance au portier tahitien. Avec quelques tentatives à leur actif, mais sans tirs cadrés, les Toa ‘Aito ont subi la loi des All Whites. Plus fort techniquement et physiquement, l’équipe néozélandaise a construit sa victoire en sachant être patiente. Ils finissent même par marquer un troisième. La chance souriant aux audacieux, c’est une frappe complétement raté par Garbett, qui voit son ballon atterrir dans les pieds de Ben Waine, qui n’a plus eu qu’à le pousser au fond des filets. Les Tahitiens n’ont pas à rougir de leur performance. Au contraire ils se sont battus avec leurs armes. Leur prestation montre beaucoup de qualités, de combativité et de persévérance. De bon augure pour leur prochain match. Ils joueront le 14 novembre à 17 heures contre les Samoa.



Qualifiée directement pour le deuxième tour de la phase qualificative du secteur Océanie, les Tahitiens se retrouvent dans le groupe B avec la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu et les Samoa tandis que, dans le groupe A, s’opposeront les Îles Salomon, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.