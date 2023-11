Tahiti retrouve une place forte à la fédération océanienne

Tahiti, le 14 novembre 2023 - L’assemblée générale de la Fédération océanienne de rugby, qui s’est tenue samedi à Brisbane en Australie, a entériné le retour de Tahiti dans un rôle de membre de plein droit au sein de l’institution. Exclu en 2018 de la fédération océanienne pour cause de conflit entre la fédération tahitienne et la fédération polynésienne, le rugby tahitien avait retrouvé par la suite une place de membre associé qui s’apparentait surtout à un rôle d’observateur.



Le dossier de la Fédération polynésienne de rugby, représentée à Brisbane par son vice-président Teiki Dubois, a convaincu les membres l’assemblée générale annuelle de l’Oceania Rugby, dont le comité exécutif a validé samedi en Australie l’affiliation ou plus exactement la réintégration du rugby tahitien au sein de la fédération océanienne. Tahiti en avait été radié en 2018 après trois ans de conflit entre la fédération tahitienne et la fédération polynésienne de rugby. La première était alors reconnue par les instances internationales mais avait perdu l’agrément local pour poursuivre ses activités, agrément qui avait été accordé à la Fédération polynésienne de rugby (FPR), laquelle n’était pas en revanche reconnue par les instances internationales.



La FPR a bataillé pendant des années pour retrouver sa place à la table océanienne, ce qui fut le cas en 2021, mais en partie seulement car Tahiti avait un statut de membre associé, ce qui ne lui donnait aucun droit de vote et surtout pas ou peu de soutiens financiers. Aussi, la décision samedi de l’Oceania Rugby de promouvoir le rugby tahitien en tant que membre à part entière est un événement marquant pour l’ovale local, comme l’explique Teiki Dubois : “Le fait d’être désormais membre de plein droit à l’Oceania Rugby est une étape très importante pour le développement du rugby tahitien. On était auparavant membre associé, ce qui nous donnait un rôle secondaire et ne nous autorisait pas à prendre part aux décisions. On a désormais une voix qui va compter au même titre que des grandes nations océaniennes de rugby comme la Nouvelle-Zélande ou l’Australie. D’autre part, on va pouvoir participer aux compétitions océaniennes avec des prises en charge financières de l’Oceania Rugby, ce qui va évidemment faciliter nos déplacements et nous permettre de côtoyer plus régulièrement le haut niveau. C’est une condition indispensable pour le développement du rugby tahitien. Cette reconnaissance au sein du rugby océanien va donner un nouvel élan au rugby du fenua.”



Réintégration programmée à la fédération internationale



Le rugby tahitien et le drapeau polynésien retrouvent donc une place à part entière au sein de la grande famille du rugby océanien, dont on connaît l’influence sur le terrain et en coulisse au niveau du rugby mondial. La reconnaissance océanienne constitue une étape pour la Fédération polynésienne de rugby qui va maintenant s’attacher à réintégrer la fédération internationale dont le rugby tahitien avait été exclu en 2018 suite à sa radiation de la fédération océanienne. Le retour de plein droit au sein de l’Oceania Rugby devrait permettre à terme la réintégration de l’ovale tahitien à la fédération internationale. Le dossier tahitien va en effet suivre son cours sous l’impulsion de la fédération océanienne et la fédération polynésienne devrait retrouver sa place au sein de World Rugby au cours de l’exercice 2024.



En attendant, le rugby tahitien est déjà engagé dans une nouvelle dynamique car il va bénéficier à l’avenir du soutien technique et financier au niveau des programmes de développement mis en place par la fédération océanienne. Et cela ne remet pas en cause la convention liée avec la Fédération française de rugby qui continuera à intervenir ponctuellement dans le développement du rugby tahitien.



L’ovale local a fait un grand pas en avant à Brisbane et il en avait bien besoin car il va participer aux prochains Jeux du Pacifique avec des ambitions limitées compte tenu du niveau de la concurrence. Mais son nouveau statut océanien et les soutiens dont il va bénéficier devraient lui permettre d’être compétitif aux Jeux du Pacifique 2027 qui auront lieu à Tahiti.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 14 Novembre 2023