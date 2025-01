Tahiti prêt à recevoir le championnat féminin U19 de l’OFC

Football féminin. Du 21 septembre au 4 octobre 2025, Tahiti accueillera le championnat féminin U19 de l’OFC. Hier avait lieu le tirage au sort des poules. Nos Hine Taure’a se retrouvent dans le même groupe que les tenantes du titre, la Nouvelle-Zélande, accompagnées du Vanuatu et de la Nouvelle-Calédonie. Tout va se jouer durant cette compétition pour décrocher une place en Coupe du monde féminine U20 en 2026.



Hier, à la Maison du Football de l’OFC (Oceania Football Confederation) à Auckland, en Nouvelle-Zélande, s’est déroulé le tirage au sort des poules du championnat féminin U19 de l’Océanie, qui se tiendra à Tahiti du 21 septembre au 4 octobre 2025. Cette compétition réunit les meilleures équipes féminines de la catégorie des moins de 19 ans et sert de qualification pour la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, qui se déroulera en 2026. À l’issue de ce tournoi, deux équipes pourront se qualifier.



Organisé tous les deux ans, ce championnat, d’un niveau très relevé, célébrera sa 11ᵉ édition. Huit équipes seront engagées et réparties en deux poules. Dans le groupe A, les Fidji, les Samoa, les Îles Cook et le vainqueur d’un tournoi qualificatif qui opposera les Îles Salomon, les Samoa américaines et le Tonga. Ce mini tournoi se déroulera du 7 au 13 mars 2025 chez ces derniers.



Dans le groupe B, notre équipe affrontera l’ogre néo-zélandais, champion en titre, ainsi que le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, toutes deux éliminées en quart de finale lors de la dernière édition. Portées par leur public, nos jeunes seront prêtes et motivées à décrocher le ticket tant convoité pour la Coupe du monde féminine U20, qui aura lieu en Pologne en août 2026.