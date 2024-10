Tahiti Fashion Week : trois soirées de défilés et de concours

Tahiti, le 5 octobre 2024 – Tandis que la Fashion Week s’achève à Paris, Tahiti s’apprête à prendre le relais pour sa dixième édition. Du 23 au 25 octobre, une cinquantaine de créateurs locaux et du Pacifique Sud seront au rendez-vous des trois soirées de défilés, ainsi que 12 jeunes femmes en lice pour le prestigieux concours de mannequinat.





Dix ans de créativité et de glamour ! Depuis la première édition en 2014, la Tahiti Fashion Week est devenue un rendez-vous incontournable au Fenua, et au-delà de nos frontières. Pour cette édition anniversaire, trois soirées de défilés mettront à l’honneur les talents locaux, à travers une diversité de savoir-faire et de valeurs.



Une cinquantaine de créateurs polynésiens, mais aussi des îles Cook, de Nouvelle-Calédonie ou encore de Hawai’i, seront au rendez-vous. “Chaque année, ça augmente de plus en plus”, se réjouit Alberto Vivian, styliste et fondateur de l’événement. Pour mettre la nouvelle génération à l’honneur, l’ouverture des défilés sera assurée par des lycéens en cours de formation.



Les mentors seront aussi de la partie. Parmi eux, Hubert Barrère sera l’invité d’honneur de la soirée de clôture. Grand nom de la haute couture française, le célèbre corsetier est l’actuel directeur artistique de la Maison Lesage. Il a collaboré avec d’autres marques emblématiques, comme Dior, Vuitton ou encore Givenchy. “Pour moi, c’est le plus beau cadeau qu’on puisse faire en matière d’artisanat”, remarque Alberto V.



Alberto V : “Le casting, c’est non-stop”

Autre temps fort de l’événement : le concours de mannequinat, en partenariat avec l’agence Brave Model Management, basée à Milan. Tout juste dévoilées, douze jeunes femmes de Tahiti et des îles, âgées de 16 à 22 ans, sont en lice pour tenter de lancer leur carrière. “C’est un vrai casting”, rappelle le directeur artistique. “Je fais les premières sélections par rapport aux critères de mannequin international de l’agence, qui se charge de la dernière étape de sélection. On a terminé il y a un mois, un mois et demi, mais ça fait un an qu’on y travaille : dès qu’on termine la Fashion Week, on commence tout de suite le casting suivant. C’est non-stop.”



Fixées à trois fois par semaine, les répétitions vont s’intensifier pour les candidates. “Avec l’équipe, on les entraine à marcher sur un podium et on leur donne des conseils au niveau de l’attitude. Le premier conseil, c’est d’avoir une bonne hygiène de vie ! Et quoi qu’il se passe, c’est une très belle expérience”, conclut Alberto V. Ce tremplin a permis à plusieurs lauréates des éditions précédentes d’embrasser une carrière locale ou internationale, de Tia Wan en 2016 à Hokule’a Tamarii en 2023. Qui sera la prochaine ?



Le programme

• Mercredi 23 et jeudi 24 octobre : soirées Moana (défilés), 1.500 francs.

• Vendredi 25 octobre : soirée Poerava (défilés et finale du concours de mannequinat), 13.500 francs (placement numéroté et cocktail dinatoire).

• Renseignements et réservations sur Tahiti Fashion Week 2024, du mercredi 23 au vendredi 25 octobre, à 18 heures, à l’InterContinental Tahiti Resort & Spa de Faa’a.• Mercredi 23 et jeudi 24 octobre : soirées Moana (défilés), 1.500 francs.• Vendredi 25 octobre : soirée Poerava (défilés et finale du concours de mannequinat), 13.500 francs (placement numéroté et cocktail dinatoire).• Renseignements et réservations sur ticket-pacific.pf et via la page Facebook “Tahiti Fashion Week”

























Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 6 Octobre 2024 à 09:54 | Lu 329 fois