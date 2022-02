Tahiti-Cognac : Le verre à moitié plein pour les Toa Aito

Tahiti, le 26 février 2022 - La sélection de Tahiti est actuellement en métropole pour préparer les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Pour leur première confrontation, et malgré une première mi-temps prometteuse au cours de laquelle elle menait 3-1, les Toa Aito se sont inclinés 4-3 contre l’équipe de Cognac vendredi.



Les Toa Aito sont arrivés en début de semaine en métropole pour y disputer trois matches de préparation, avant de s’envoler au Qatar du 17 au 30 mars pour participer aux éliminatoires de la Coupe du monde de football. Si en cette fin février, les températures ne sont pas hivernales, les joueurs de la sélection de Tahiti ont dû s’acclimater à des conditions plutôt fraîches.



Ainsi, leur premier match organisé au complexe Claude Boué à Châteaubernard, à côté de Cognac, contre la célèbre cité viticole, s’est joué par une température de 8°. Après quelques minutes pour trouver ses repères, l’équipe alignée en première période a rapidement trouvé ses marques et a offert un beau spectacle à la centaine de spectateurs présents dont de nombreux Polynésiens ou encore anciens joueurs de club à Tahiti.

Un premier acte abouti et une deuxième période plus poussive



Dans un souci de faire jouer tout son effectif, le sélectionneur tahitien, Samuel Garcia, a changé entièrement son équipe pour le second acte. Un choix lourd d'enseignements. Les onze nouveaux acteurs ont été à la peine devant une formation de Cognac vexée par la première mi-temps. Trop timorés, pas assez portés vers le but adverse, les Toa Aito ont complètement subi au cours de la deuxième période, commettant bien des fautes qui se sont traduites par deux pénaltys consécutifs (60e et 62e). Une nouvelle réalisation de l’attaquant Darlez Bernal a même offert la victoire aux Cognaçais à la 72e, sans que Tahiti ne se mette en position d’égaliser.



L’entame de ces matches préparatoires qui amèneront la sélection a joué encore deux fois, à Rodez et Toulouse, n’est pas idéale. Mais pour Samuel Garcia, le résultat importait peu, l’objectif restant le Qatar et les matches face au Vanuatu, à Salomon et aux Cook.



Samuel Garcia, sélectionneur des Toa Aito : “J’ai voulu faire jouer deux équipes" “Nous sommes arrivés en début de semaine à Cognac où nous avons été très bien accueillis et nous tenons à remercier nos hôtes. Nous avons eu du soleil et le froid est supportable, donc les conditions sont bonnes. Je suis très content de l’adaptation de mes joueurs. Concernant le match, j’ai voulu faire jouer deux équipes. Une première qui a gagné 3-1 et une seconde qui a perdu 3-0. L’idée était que les joueurs puissent avoir 45 minutes dans les jambes. Si ces deux équipes n’étaient pas équilibrées, l’objectif était vraiment de mobiliser tout le monde et de voir comment on peut s’améliorer. Ce soir, le score m’importe peu. Je suis satisfait de ce qu’ont fait tous mes garçons, on a vu de très belles choses. Il faut tenir compte de la fatigue du voyage et on savait qu’on ne serait pas à 100% aujourd’hui. On ne perd pas notre objectif de vue, cela reste le 17 mars. Cognac est une étape pour qu’on arrive à cette date.”

