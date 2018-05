Tahiti Air Charter : début des vols en hydravion aux îles Sous-le-vent

PAPEETEn 15 mai 2018 - A l’occasion de son déplacement aux îles Sous-le-vent pour la Tahiti Pearl Regatta, Nicole Bouteau, a effectué un vol-découverte avec l’hydravion de la société Tahiti Air Charter basé à Raiatea. Elle a ainsi pu se familiariser avec le concept de ce type d’avion, particulièrement adapté à la géographie de cet archipel.



Récemment créée par des investisseurs polynésiens, le groupe Degage, la société Tahiti Air Charter souhaite développer l’aviation par hydravion, avec des appareils neufs, de type Cessna, capables de transporter six passagers, en plus des deux pilotes. La société vise une clientèle désireuse d’avoir des vols originaux, à la demande, dans des destinations touristiques, et avec la possibilité d’arriver dans des zones pas desservies par l’aviation habituelle.



C’est le cas, par exemple, pour l’île de Tahaa, qui ne dispose pas d’aéroport, mais qui en revanche recèle de nombreuses baies. Les hydro-surfaces, les zones à partir desquelles les hydravions peuvent décoller et amerrir, sont toutefois clairement définies et doivent avoir auparavant été agréées par les autorités de l’aviation civile.



Outre les vols touristiques, au cœur de son activité commerciale, la compagnie aérienne peut également ponctuellement être sollicitée pour des évacuations sanitaires ou du transport de marchandises, ce qui permet là encore de rendre de précieux services aux populations des îles desservies.



Le développement de cette activité s’inscrit dans une logique relative à la géographie de la Polynésie, avec ses très nombreuses îles et ses lagons, et fait écho aux temps où les hydravions étaient utilisés fréquemment en Polynésie, avant la création de la piste d’aéroport de Tahiti-Faa’a, et jusque dans les années 60. La ministre s’est réjouie de la mise en place de cette offre touristique complémentaire, et ce dans un contexte très porteur pour le tourisme polynésien, avec plusieurs nouveautés effectives et à venir en termes de desserte aérienne internationale, qui vont amener davantage de visiteurs dans nos îles, prêts à découvrir des expériences différentes, telles que des vols en hydravion par exemple.