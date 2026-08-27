

Tahiti, 14e au championnat du monde ISA

Tahiti, le 13 septembre 2026 - Le championnat du monde juniors de surf ISA s'est clôturé ce dimanche au Salvador. À l'issue de neuf journées intenses de compétition sur les spots de La Bocana et El Sunzal, la Team Tahiti s'est classée 14e mondiale sur les 56 pays engagés dans la compétition.



Un palmarès majeur compte tenu de l'envergure internationale de la compétition (plus de 400 athlètes) mais aussi de cette équipe tahitienne, qui compte parmi ses sélectionnés de jeunes athlètes surclassés (cinq éléments sur 12 ont moins de 14 ans, alors que le championnat se dispute en catégories moins de 16 ans et moins de 18 ans).



La Fédération Tahitienne de surf félicite pour ce résultat l'ensemble de ses athlètes mais aussi le staff encadrant de cette délégation : Philippe Klima, vice-président de la FTS, Hihimahana Leboucher, Tereva David et Steven Pierson, coachs missionnés par la FTS, Cindy Devon, en charge de la logistique.

Takihei Ellacott, 4e mondiale Elle aura été la première de l'équipe à enfiler le lycra au lancement de la compétition et la dernière à le rendre. En cadettes (U16 filles), Takihei Ellacott réalise une performance de taille et la meilleure de la sélection en rejoignant la finale de la compétition.



La surfeuse de 15 ans a montré tout au long de la compétition un engagement et une technicité récompensés par les juges, à l'image de sa vague dans l'excellence à 8 points en 16e de finale. Pénalisée pour une interférence de priorité, elle a vu son second score de finale non-comptabilisé, l'empêchant de concurrencer ses opposantes jusqu'au bout. La Tahitienne réalise cette année un parcours proche du sans-faute.



“La compétition s'est très bien passée, j'ai eu une très bonne équipe qui m'a beaucoup soutenue, qui a été là pour moi à chaque série et chaque tour. Je suis hyper contente d'être arrivée en finale et d'être quatrième mondiale, c'est sûr qu'on veut toujours arriver première mais c'est aussi ça la compétition. Et on reviendra l'année prochaine encore plus forts. Grâce à mon coach, Hihimahana Leboucher, qui était là pour moi, j'étais posée et confiante dans chaque heat”, a-t-elle déclaré peu après sa finale.

Kavei Pierson, meilleure performance masculine à 11 ans Chez les garçons, c'est Kavei Pierson qui signe la meilleure performance pour l'équipe tahitienne avec une 25e place (sur 124 athlètes) en catégorie cadets. Le jeune surfeur a atteint son objectif de faire mieux que sa première participation aux mondiaux ISA, l'an dernier au Pérou, en passant un tour de plus. Avec sept années juniors encore devant lui, la suite s'annonce épique pour le drapeau tahitien !



Les performances de Miliani Simon, 13e mondiale en U16 (sur 99 athlètes) et Mikilani Pinson, 19e mondiale en U18 (sur 112 athlètes et à seulement 13 ans) ont aussi créé la sensation sur les spots du Salvador.



Les deux surfeuses tahitiennes étaient notamment auteures des scores les plus élevés de la quatrième journée de compétition. Pour Rirava Clark, elle qui vivait sur cet événement sa première sélection en équipe fédérale et a été surclassée en catégorie juniors à tout juste 14 ans, le job a été fait avec la forme, avec une montée jusqu'au round 3 (37e place).

Le classement



U16 Filles

Takihei Ellacott, 15 ans, 4e/99

Miliani Simon, 15 ans, 13e

Raipoe Chapelier, 16 ans, 49e



U16 Garçons

Kavei Pierson, 11 ans, 25e/124

Liam Wham Koua, 13 ans, 49e

Tauirai Henriou, 13 ans, 73e



U18 Filles

Mikilani Pinson, 13 ans, 19e/112

Rirava Clark, 14 ans, 37e

Kaela Maimone Zebrowski, 17 ans, 49e



U18 Garçons

Maunakea Hioe, 18 ans, 55e/139

Peio Charriaud, 18 ans, 55e

Samuel Ozabal, 17 ans, 82e





Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 13 Septembre 2026 à 19:01 | Lu 108 fois





