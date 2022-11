Ta’upiti Arioi i Huahine : les échanges qui forment la jeunesse

Huahine, le 3 novembre 2022 - Depuis mercredi, le fare pōte'e du musée de Maeva à Huahine accueille de nombreuses festivités culturelles pour les enfants et adultes de l'île. Trois jours d’échanges intitulés Ta’upiti Arioi i Huahine sont organisés par Hinatea Colombani du centre culturel de Tahiti 'Arioi.



C’est sous un temps pluvieux qu’a débuté mercredi la première édition du Ta’upiti Arioi i Huahine au village de Maeva. Pas de quoi décourager la délégation de 18 personnes venues de Tahiti, ou les référents venus transmettre avec enthousiasme leur expertise en matière de chant et danse traditionnels, en théâtre ou encore confection de tapa.

Sept artistes ont fait le déplacement ainsi que plusieurs bénévoles dont 11 enfants du centre culturel de Papara venus transmettre leurs savoir sur le tapa. Le but étant de ne pas faire venir que des professionnels. C'est le cas par exemple d'une jeune fille de 11 ans qui s’exerce depuis 6 ans à la confection du tapa et se trouve aujourd’hui en capacité de transmettre son savoir-faire aux autres enfants de l’île.



Le but du Ta’upiti Arioi est de permettre à la population de Huahine de se réapproprier certains gestes et de se reconnecter à sa culture à travers les activités culturelles dispensées telles que le tapa, le rohipehe ou le 'upa'upa... Le projet a vu jour avec le soutien de la mission aux affaires culturelles du haut-commissariat de la république et de nombreux partenaires.



Passeport culturel



Entre mercredi et vendredi, pas moins de 135 enfants et 40 adultes étaient attendus pour participer à l'événement. Chacun d'eux s'est vu remettre un passeport culturel qui a permis de valider chaque passage en atelier, mais aussi et surtout de prendre des notes afin de ne rien perdre de leur formation. Présenté comme un passeport polynésien, il leur a permis de savoir comment se présenter, en déclinant nom et prénom, mais aussi de donner le nom de leur terre, de leur marae ou de leur rivière. Une façon de ne pas oublier ses origines.



Le Ta’upiti Arioi i Huahine était la première édition sur l’île sacrée, avec l’ambition de célébrer la culture polynésienne dans sa grande variété. Une prochaine édition est déjà programmée en 2023, avec le projet d’en confier l’organisation aux associations de Huahine.

Hinatea Colombani, organisatrice : "Pour être en communion avec cette terre"

“Mes ancêtres sont de Huahine. Je suis une descendante de Fauraanui a mai i Atupii, ancienne cheffe du village de Maeva. C’était symbolique pour moi de lever ce projet à Huahine pour être en communion avec cette terre. J’ai grandi à Tahiti et je venais à Huahine pendant les vacances. À chaque fois que je crée un projet, cela part d’une envie, d’un besoin pour retrouver la route de mes ancêtres et amener tout le monde avec moi. Huahine a été la matrice de ce projet qui par la suite nous permettra de partir ailleurs. Si des communes sont intéressées pour des projets similaires, qu’ils n'hésitent pas à nous contacter."

