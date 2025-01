Ta'u fetia, Ta'u marama, la magie pour rendre hommage à la navigation traditionnelle

Tahiti, le 8 janvier 2025 - Le magicien Ibrahim El-Kebir proposera le 25 janvier : Les Étoiles du magicien, Ta'u Fetia, Ta'u Marama. Un spectacle qu'il a conçu et qui embarquera le public, dès 4 ans, dans un voyage à bord d'une pirogue traditionnelle polynésienne.



“Je suis tombé amoureux de la culture polynésienne et je voulais, avec ce que je sais faire, lui rendre hommage en la montrant autrement”, explique Ibrahim El-Kebir. Il est magicien, il s'est installé au Fenua il y a plus d'une année et il a monté le spectacle intitulé Les Étoiles du magicien, Ta'u Feti'a, Ta'u Marama. Celui-ci offre “une expérience immersive et éducative, célébrant la beauté de la navigation, des étoiles et de la culture polynésienne”.



Magie et poésie



Le spectacle, accessible aux enfants dès 4 ans, dure environ une heure. Il compte une dizaine de tours de magie qui révèlent avec poésie les secrets cachés des constellations polynésiennes. Ibrahim El-Kebir fait apparaître la Croix du Sud sur un tableau, des étoiles filantes ou encore un compas des vents, rua mata'i, sur une étoffe de tapa.



Il partage avec les enfants des valeurs telles que le respect de la nature, le courage et le partage, tout en les encourageant à rêver en grand et à poursuivre leur propre voyage. Tout au long du show, il invite le public à participer. Bercé par des chants ou encore des chansons du chanteur Eto, “c'est lui qui finalement fait le spectacle”.



Une passion depuis toujours, ou presque



Ibrahim El-Kebir avait 12 ans quand il a réalisé son premier tour de magie avec un ami. Attiré par l'univers du théâtre, il a écrit très tôt ses premières créations. Autodidacte, il a commencé son apprentissage avec des DVD de magiciens comme Dominique Duvivier, Lennart Green, David Stone, Paul Harris…



De scène ouverte en festival, il a imaginé, écrit et mis en scène un premier spectacle d'humour, de magie et d'imitations, Ibrahim veut tout faire. En 2015, il a passé des auditions au théâtre du Point-Virgule pour le festival Humour en Seine, il a été sélectionné parmi les dix finalistes. Les scènes se sont enchaînées tandis que l'artiste s'est perfectionné au jeu théâtral en prenant des cours d'acteur.



Deux représentations des Étoiles du magicien, Ta'u Feti'a, Ta'u Marama auront lieu le 25 janvier au Petit théâtre de la Maison de la culture.