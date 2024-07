Ta Nati -Rassemblement polynésien appelle à voter Sanquer au second tour des législatives

Tahiti le 1er juillet 2024. Des consignes de vote dans la deuxième circonscription, mais dans la premiere. Le bureau du Te Nati Rassemblement polynésien appelle à voter Nicole Sanquer au second tour.





Après avoir réuni son bureau, le mouvement Te Nati, rassemblement polynésien appelle les électeurs qui se sont prononcés par ses candidats à reporter leurs voix au second tour sur Nicole Sanquer. Un soutien "à condition que Nicole Sanquer et Moerani Frebault, cessent d'insulter les électeurs du RN qui ont voté ou qui s'apprêtent à voter pour Amui Tatou", précise leur représentant, Eric Minardi. "Ce mépris des électeurs du RN est inadmissible, car les autonomistes ont aussi besoin des voix du Te Nati RNP pour être élus. Le RN, n'est pas un parti raciste." Dans un court communiqué, le mouvement conclut que "s’ils se cantonnent à rester dans le giron des Macronistes, parti politiquement mort, ou dans celui des républicains qui ont fait un score minable, ils ne seront pas entendus, à l’Assemblée Nationale'"et invite les candidats, s'ils sont élus à "se mettre à la page, comme l’ont fait beaucoup de politiques, en France, dont Eric Ciotti."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 1 Juillet 2024 à 17:35 | Lu 803 fois