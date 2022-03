TVA sociale : CSTP-FO et CSIP contre une "grève de riche"

Tahiti, le 15 mars 2022 – Les deux confédérations CSTP-FO et CSIP refusent de participer à la mobilisation prévue jeudi contre la TVA sociale, estimant que le combat n'est pas à mener sur ce terrain. Pour les deux centrales, l'enjeu porte sur l'augmentation du Smig.



Poids lourds parmi les confédérations syndicales polynésiennes et généralement meneuses des contestations sociales au fenua, la CSTP-FO et la CSIP ne prendront pas part à la journée de mobilisation annoncée par l'intersyndicale A Ti'a i Mua, O oe to oe Rima et Unsa ce jeudi 17 mars. Les responsables des deux confédérations, Patrick Galenon et Cyril Le Gayic, confirment qu'ils resteront en retrait d'un mouvement qu'ils estiment surtout "national". L'appel à une journée de grève du 17 mars étant effectivement lancé en métropole par l'Unsa et par la CGT à laquelle est affiliée O oe to oe Rima.



Mais surtout, les deux confédérations taclent une "grève de riche" d'une seule journée, portant sur des revendications telles que l'ITR ou encore sur le "bilan de la CST". D'un même discours, les deux syndicalistes estiment que le véritable combat n'est pas à mener contre la TVA sociale, mais bien pour la revalorisation du Smig avec l'inflation galopante. Patrick Galenon et Cyril Le Gayic rappellent les accords passés avec le Pays lors de la dernière grève générale, à laquelle ne participait pas A Ti'a i Mua, sur 4 points d'augmentation du Smig en 2022. Ils estiment que ce chiffre devrait être mécaniquement réhaussé avec l'augmentation de l'indice des prix. "Donc, ça ne sert à rien d'aller se battre contre la TVA sociale", estime Cyril Le Gayic.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Mardi 15 Mars 2022 à 17:42 | Lu 1002 fois