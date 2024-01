Tāhei ‘Auti présente son projet pour Temae

Moorea, le 28 janvier 2024 - La fédération Tāhei ‘Auti ia Moorea a présenté en fin de semaine dernière, lors d’une réunion publique, le plan d’aménagement qu’elle souhaite pour la plage Temae. Le projet doit être exposé au président Brotherson lors d’une rencontre prévue en février.



En novembre dernier, la municipalité de Moorea-Maiao avait dévoilé son plan pour la zone de la plage publiques de Temae. Jeudi dernier, la fédération Tāhei ‘Auti Ia Moorea a organisé une réunion publique, dans les locaux de la mairie associée de Teavaro pour exposer son plan d’aménagement. L’objectif de la fédération était d’obtenir l’avis des 150 personnes présentes concernant le projet qu’elle envisage pour la plage de Temae. Un plan d’aménagement qui reprend les éléments inscrits au PGA de 2013, et qu’elle prévoit de présenter le mois prochain au président Moetai Brotherson. L’enjeu de la réunion publique de jeudi soir était également de demander aux habitants de faire leur choix entre le projet d’aménagement de la fédération Tāhei ‘Auti Ia Moorea et celui présenté en novembre dernier par la commune de Moorea-Maiao à la population.



Deux plages publiques à préserver



Pour rappel, le projet de la municipalité prévoit de déplacer l’emprise réservée de la plage publique vers le terrain de Beach Soccer en réduisant sa longueur et en augmentant sa largeur vers le côté montagne. La partie de la route de Temae, depuis la route de ceinture jusqu’au terrain de Beach Soccer, sera également remplacée par une nouvelle voie de circulation, dont l’entrée se fera par la route de l’aéroport. Cette proposition n’est toutefois pas du tout du goût de la fédération Tāhei ‘Auti Ia Moorea, ni de celui de l’association des habitants de Temae. Elles proposent ainsi avec le projet d’aménagement présenté jeudi, de garder l’emprise réservée intacte. Parmi les propositions faites, sont envisagés la suppression du bloc sanitaire actuel et le déplacement du terrain de pétanque dans l’emprise réservée. Ce qui laisserait de la place pour construire sur cet emplacement un parking pour les bus scolaires ainsi que des abribus. La partie de la route de Temae, située en face de la plage, prévoit d’être maintenue, mais le parking des véhicules est désormais envisagé en épis à droite pour ceux qui entrent par la route de ceinture, et à gauche pour les voitures qui se dirigent dans le sens inverse. Un nouveau bloc sanitaire avec des douches prévoit également d’être créé au centre et aux deux extrémités de l’emprise réservée. D’autres aménagements sont prévus comme la création d’une petite voie de circulation pour les véhicules d’entretien et de secours, la construction d’un fare va’a pour les pirogues ou encore d’une aire de restauration “avec la présence de trois roulottes maximum”. À noter que ce plan d’aménagement prend aussi en compte les besoins des personnes à mobilité réduite avec des douches, des toilettes ainsi qu’un parking PMR.



Alain Bonno, le président de l’association des habitants de Temae, a tenu à rappeler jeudi en quoi il est important pour la population de choisir le plan d’aménagement proposé par la fédération Tāhei ‘Auti Ia Moorea. “La plage publique de Tiahura a été aménagée par l’ancien gouvernement dans le cadre d’un projet immobilier hôtelier futur. On ne sait pas si la population pourra toujours en bénéficier à l’avenir. Il est donc très important de préserver la plage de Tiahura ainsi que celle de Temae. De plus, le projet de la mairie prévoit de construire une route dans le marécage. Cela va demander des travaux titanesques avec des coûts conséquents. […] Il suffit que la route actuelle soit mise en état et entretenue. Ce n’est pas non plus en faisant une route le long de la piste, c'est-à-dire dans le marécage, qu’on va résoudre les problèmes d’inondations. C’est du côté de golf et de l’embouchure qu’il y a quelque chose à faire pour remédier à ce souci”, a-t-il insisté.



À l’issue de la présentation, le plan d’aménagement de la fédération Tāhei ‘Auti Ia Moorea a été approuvé par l’ensemble des personnes présentes à la réunion. C’est donc ce projet que ses membres vont présenter le mois prochain au président du gouvernement Moetai Brotherson. “Le Pays est dans son droit s’il ne suit pas ce qu’on demande, mais on aura au moins une position claire et franche de sa part. On espère bien sûr que ça aille dans notre sens, bien que cela ne va pas plaire à monsieur Wane. Si toutefois le Pays ne tient pas compte de nos demandes, on continuera ce qu’on fait depuis le début, c'est-à-dire passer par les voies judiciaires”, a-t-il annoncé.