Sylvain Chavanel parrain de La Ronde Tahitienne

Sylvain Chavanel est un champion cycliste français né le30 juin 1979 à Châtellerault dans la Vienne. Professionnel de 2000 à 2018, il a notamment été champion de France de cyclisme sur route en 2011, six fois champion de France du contre la montre, vainqueur du grand Prix de Plouay en 2014 et a remporté trois étapes du Tour de France, en 2008 et 201.0. Il a également porté le maillot jaune en tant que leader du Tour en 2010 et remporté plusieurs titres de champion de France sur piste. Il détient le record de participation au Tour de France avec 18 départs consécutifs entre 2001 et 2018. Durant le Tour de France 2019, il devient consultant pour le journal L’Equipe et tient une émission tous les jours sur l'étape du jour. Il sera le parrain de la Ronde Tahitienne 2020



Principales victoires :

2002-2004 : 1er des quatre jours de Dunkerque

2003 : 1er du tour du Haut Var

2004 : 1er du tour de Belgique

2005 - 2006 - 2014 - 2016: 1er du tour de Poitou Charente

2008 : 1er À travers les Flandres – 1er flèche Brabançonne

2012 -2013 : 1er des 3 jours de la Panne

2014: 1er du Grand Prix de Plouay

Champion de France du contre la montre en 2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013 et 2014

Champion de France sur route en 2011

Champion du monde du CLM / équipe en 2013

Tour de France :

Vainqueur d'étapes : 2008 et 2010 (2 étapes)

Meilleur combatif : 2008 et 2010

Porteur du maillot jaune : 2 jours en 2010