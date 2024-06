Swimrun – Cédric Wane et Thomas Lubin impressionnants

Tahiti, le 2 juin 2024 - La 2e édition du Vodafone SwimRun de Punaauia s’est déroulée dimanche matin à partir du parc Vairai, cœur de l’événement. Le duo Cédric Wane/Thomas Lubin a fait grosse impression en bouclant le parcours de 24 km entre natation et course à pied en 2h25’05’’ et malgré des conditions très difficiles en natation. Kohai Schmit et Philippe Teaonui se sont imposés sur la distance S de 11,9 km.



Le Vodafone SwimRun a pris du volume cette année avec un programme enchaînant deux distances de swimrun en matinée puis un aquathlon et des courses jeunes dans l’après-midi. Seul le swimrun distance S figurait au programme en 2023 mais les amateurs de la discipline avaient le choix dimanche entre deux options, l’AS Tamarii Punaruu Triathlon, organisatrice de l’événement, proposant aux intéressés les distances L (24 km) et S (11,9 km).



Le départ du swimrun L était donné à 8 heures du parc Vairai, les coureurs devant couvrir 24 km au total avec alternance entre natation (4 km) et course à pied (20 km) au fil des boucles. Les spots de natation et de course à pied s’étalaient entre l’hôtel InterContinental de Faa’a et la mairie de Punaauia. Trente-et-une équipes ont pris le départ de la course L, le duo composé de Cédric Wane et Thomas Lubin, grand favori de l’épreuve et le seul de niveau international, se détachant immédiatement en natation. Et au fil des boucles, les deux équipiers ont creusé d’énormes écarts et bouclé l’épreuve en 2h25’05’’, un chrono remarquable compte tenu des conditions de course en natation avec de la houle et du courant.



Cédric Wane le confirme : “On savait que l’on avait de la marge par rapport à la concurrence mais on a joué le jeu en se donnant à fond avec les mêmes efforts qu’à l’international. On a forcé tout le long et on finit fatigués. Les conditions de natation étaient vraiment très difficiles et c’est la première fois que je nage dans une mer aussi agitée en compétition. Dans ces conditions, on est très contents de notre chrono car on visait moins de 2h40’ et on finit en 2h25’. La distance de 24 km était très abordable pour nous car sur les compétitions internationales, la distance est de 40 km minimum. On va continuer à se préparer pour notre prochain objectif qui est une étape de coupe du monde au Canada et qui aura lieu le 7 juillet.” Vainqueurs au mois d’avril du swimrun de Nouvelle-Calédonie, Cédric Wane et Thomas Lubin ont des ambitions de plus en plus élevées sur le circuit international et leur performance de dimanche confirme qu’ils continuent à progresser dans la discipline.



Kohai Schmit/Philippe Teaonui également performants sur le S



Il a fallu attendre près d’une demi-heure pour enregistrer l’arrivée de la deuxième équipe sur la distance L, en l’occurrence un duo mixte composé de Pauline Said et Jean-Marc Rimaud qui ont passé la ligne d’arrivée en 2h54’41’’. Pierre Marion et Thomas Mourier complètent le podium en 2h58’36’’. Damien Troquenet, sacré champion de Polynésie du 10 000 mètres sur piste la veille à Punaruu et qui avait fait 2e en 2023 avec Teva Poulain en s’inclinant au sprint face à Cédric Wane et Thomas Lubin, a fait 4e avec Haunui Amaru après avoir été un temps 2es, mais ils ont rétrogradé au fil de l’épreuve, pénalisés par leur manque d’efficacité en natation. Le premier duo féminin, composé de Louise Grosgogeat et Guenaelle Rauby, termine 6e au scratch en 3h07’13’’.



Kohai Schmit et Philippe Teaonui ont de leur côté été très performants sur le swimrun S. Ils ont parcouru les 9,7 km en 1h29’16’’, un chrono très intéressant. Donovan et Jason Dupuy leur ont concédé près de 5 minutes pour prendre la deuxième place devant Vaaroa Salmon et Steevy Damiri, 3es à dix minutes des vainqueurs. Premier duo mixte, Maïdi Susset et Robin Peretti, 6e en 1h41’42’’. Le Vodafone SwimRun s’est poursuivi dans l’après-midi avec un aquathlon XS dont les distances étaient accessibles à tous les niveaux et les courses jeunes.

Le triathlon local était également en lice samedi dans le nord de la France et dans le cadre des Championnats de France jeunes. Gaulthier Chastang s’y est distingué en rentrant dans le Top 10 national minimes avec une huitième place.



Patrice Bastian



Résultats

Swimrun L (natation 4 km, cap 20 km)

1. Thomas Lubin/Cédric Wane 2 h 25’ 05’’

2. Jean-Marc Rimaud/Pauline Said 2 h 54’ 41’’ 1re équipe mixte

3. Pierre Marion/Thomas Mourier 2 h 58’ 36’’

4. Haunui Amaru/Damien Troquenet 3 h 02’ 04’’

5. Toanui Gobrait/Eddy Pang-Fat 3 h 05’ 52’’

6. Louise Grosgogeat/Guenaelle Rauby 3 h 07’ 13’’ 1re équipe féminine

…

31 équipes participantes





Swimrun S (natation 2,2 km, cap 9,7 km)

1. Kohaï Schmit/Philippe Teaonui 1 h 29’ 16’’

2. Donovan Dupuy/Jason Dupuy 1 h 34’ 05’’

3. Vaaroa Salmon/Steevy Damiri 1 h 39’ 20’’

4. Yvann Colot/Heimanu Boosie 1 h 39’ 25’’

5. Taaroa Natua/Moana Chinison 1 h 40’ 54’’

6. Robin Peretti/Maïdi Susset 1 h 41’ 42’’ 1re équipe mixte

…

100 équipes participantes

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 2 Juin 2024 à 16:47