Suspicion d'intoxication alimentaire au Lycée professionnel de Mahina

Jeudi 21 novembre 2024. Mercredi soir, une intoxication alimentaire a été signalée au Lycée professionnel de Mahina. Grâce à l'intervention rapide des secours, les élèves concernés ont été pris en charge immédiatement.



À ce stade, 42 élèves internes présentent des symptômes compatibles avec une intoxication alimentaire. Parmi eux, 21 ont été transportés vers l’hôpital pour des examens complémentaires, précise un communiqué du gouvernement.



Dans ce contexte, les autorités publiques ont déployé plusieurs moyens pour gérer la situation. Quatre véhicules de secours des sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement, tandis qu’une équipe du SMUR s’est rendue sur place pour évaluer l’état de santé des élèves et ajuster la prise en charge si nécessaire. Aucune hospitalisation n’a été décidée au regard de l’état de santé des élèves.



Par ailleurs, une enquête a été lancée afin d’identifier l’origine exacte de l’incident. Les repas distribués au cours de la soirée font actuellement l’objet d’analyses approfondies, et toutes les conditions d’hygiène de l’établissement sont vérifiées minutieusement.



En attendant les conclusions de ces investigations, les familles des élèves concernés sont régulièrement informées de l’évolution de la situation. Les équipes pédagogiques et médicales reste mobilisées pour assurer le suivi et le bien-être des élèves.



Le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les autorités sanitaires, tient à rassurer les familles et la communauté scolaire : toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la sécurité des élèves et éviter qu’un tel événement ne se reproduise.