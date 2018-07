Surf Pro - Tahiti Teahupo'o Pro 2018 : Qui succédera à Julian Wilson ?

Les Trials prévus le 7 août



On retrouvera pour les Trials Hira Terinatoofa, Kevin Bourez, Lorenzo Avvenenti, Enrique Ariitu, Tereva David, Kauli Vaast, Tikanui Smith, Mateia Hiquily, Mihimana Braye, O’Neil Massin, Nainoa David, Ruarii Atani, Kevin Johnson, Teaotea Dubois, Ryan Gallina, Teva Guillain, Jocelyn Poulou, Edouard Monchau, Eimeo Czermark, Erwan Figuri ainsi que deux invités Hawaiien Mikey O’Shaushnessy et Sheldon Paishon-Eichert, les gagnants du Rangi Pro et du Papara Pro.



Mihimana Braye est actuellement le meilleur tahitien classé après Michel Bourez, il est actuellement à la 49e place des world qualifying series, il n’avait pas participé l’année dernière. Taumata Puehitini absent, quel surfeur aura le privilège d’obtenir sa wildcard ? Si un étranger remporte les Trials, le meilleur Tahitien se qualifiera également. Si c’est un Tahitien qui remporte les Trials, le finaliste sera le deuxième qualifié.



Les questions de sécurité ont également été abordées. Lionel Teihotu a prévenu, après avoir été avertis, les capitaines qui ne respecteront pas les règles de sécurité seront verbalisés par la gendarmerie et se verront interdire l’accès au plan d’eau. Certains Taxi Boats seront agrées par l’organisation. Certaines zones seront interdites à la navigation.



Pascal Luciani a également rappelé les retombées économiques importantes générées par la compétition, 90 millions pour le Pays pour 9,1 millions d’investissement, en invitant le public à suivre la compétition et à encourager nos athlètes. Il a également précisé que depuis le rachat de l’ASP par la WSL en 2013, l’audience internet mondiale de cette compétition a ostensiblement augmenté, notamment en 2016 et 2017. SB / WSL