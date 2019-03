Surf Pro – Rangi Pro : Pas de Tahitien en quart de finale

Le Rangi Pro est la dixième compétition du circuit des world qualifying series qui en comporte 66. La compétition, qui en est à sa dixième édition, se déroule sur l’atoll isolé de Rangiroa, aux Tuamotu, sur une période d’attente située cette année du 4 au 8 mars. La première journée de compétition s’est déroulée lundi. Après une journée « off » le 5 mars, une nouvelle journée de compétition a été programmée ce mercredi par l’organisation.



La tenue de cette compétition est le fruit d’une collaboration entre la fédération tahitienne de surf, la world surf league, la commune de Rangiroa et les nombreux sponsors et partenaires de l’événement. Proposer une compétition de surf dans un endroit aussi reculé est un challenge.



La compétition est cotée à 1000 points sur le circuit WSL, ce n’est pas assez pour attirer les « pointures » du circuit WQS. La compétition est donc une opportunité pour les surfeurs Hawaiiens et Tahitiens moins connus d’engranger des points qui permettent de se qualifier pour les épreuves de la Triple Crown, en fin d’année à Hawai’i.



Un spot de rêve, Avatoru



Pour certains jeunes Hawaiiens, c’est une première. Les avis sont unanimes : la destination est exceptionnelle, la vivre à travers la passion du surf est un privilège. Grâce à internet et au Live Web, le monde entier a pu découvrir la droite parfaite de Avatoru, le spot ayant délivré dimanche et lundi des vagues fabuleuses.



Le danger n’est jamais très loin car le récif se trouve à quelques dizaines de centimètres sous la surface de l’eau. Un de nos favoris Tahitiens, Ariihoe Tefaafana, en a fait les frais lundi soir après la compétition en touchant le récif avec la tête après une chute. Il a pu heureusement être rapidement ramené à terre par les surfeurs présents sur le spot. Il est revenu sur Tahiti et son état n’est pas jugé préoccupant.