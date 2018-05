Surf - 24e Taapuna Master : Qui succèdera à Taumata Puhetini ?

Le Taapuna Master n’aura donc pas lieu du 17 au 20 mai, il aura lieu soit du 24 au 27 mai, soit du 31 au 3 juin. A noter la victoire de Mauiki Raioha lors du Taps Junior qui s’est déroulé ce week end dans de bonnes conditions de vague, Mauiki n’est autre que le jeune frère de Poenaiki Raioha, notre champion du monde ISA de stand up paddle surf. Dans l’ombre de son frère, le surfeur de talent Mauiki Raioha participe régulièrement aux compétitions proposées par la fédération tahitienne de surf.



Qui succèdera à Taumata Puhetini, le vainqueur du Taapuna Master 2017 ? Le surf polynésien est en effervescence suite à la houle de sud-ouest de plus de deux mètres qui a touché Tahiti et Moorea ces derniers jours et qui a mis en marche la célèbre vague de Teahupo’o. Le spot de Taapuna lui ne supporte pas une houle aussi forte mais reste une des plus belles vagues de Polynésie. SB



L’organisation a mis en place des navettes pour accéder au spot, il est donc possible de voir de près la compétition. Infos Facebook : FTS Surf.