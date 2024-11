Superbe victoire de Tahiti pour continuer de rêver

Hamilton (NZ), le 15 novembre 2024 - Le Waikato Stadium d'Hamilton, en Nouvelle-Zélande, a accueilli ce jeudi après-midi ( 17 h eures , heure de Tahiti) un match crucial pour les deux équipes engagées dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Après une défaite inaugurale lors de la première journée, tant Tahiti que les Samoa étaient déterminées à obtenir une victoire pour garder espoir dans cette phase qualificative. Et c'est bien l'équipe tahitienne qui a pris le dessus, s’imposant sur un score de 3-0 après une rencontre marquée par des conditions climatiques extrêmes.



À l'entrée sur le terrain, les jou eurs de Tahiti, savaient que ce match était un tournant pour leur parcours. Après une lourde défaite 3-0 face à la Nouvelle-Zélande lors de la première journée, ils devaient impérativement réagir pour éviter de compromettre leurs chances de qualification. Toutefois, la pluie battante qui s'abattait sur le stade allait rapidement compliq uer les plans du coach tahitien Samuel Garcia . Le terrain détrempé transformait chaque passe en une véritable épreuve, rendant difficile le jeu rapide et technique qui caractérise généralement les joueurs tahitiens.



Dès la deuxième minute, une première alerte sur un coup franc frappé par le numéro 11 de Tahiti , Manuarii Shan , dont la tentative fut contrée et faillit tromper le gardien ad verse. À la 20 e minute ce sont les Samoa qui se man ifestèrent sur une de leurs seules occasions du match : une erreur du gardien tahitien sur un centre bien tendu aurait pu coûter cher, mais ce dernier parvint à se rattraper. Le jeu, ralenti par la pluie incessante, peinait à se développer, mais à la 24 e minute, une superbe tête du capitaine tahit ien , Teaonui Tehau , après un centre de Manuarii Shan – encore lui – était bien arrêtée par le gardien.



Les occasions se succé daient pour les Toa ‘ Aito. À la 33 e minu te, une belle frappe de Roonui Tehau , to ujours sur une passe de Shan , ne parvint pas à battre le gardien, qui multipliait les arrêts réflexes. À la 45 e , Teaonui Tehau , à nouveau, se retrouva dans la surface, mais la pelouse inondée lui joua un mauvais tour,et il s'emmêla les pieds au moment de conclure.



La première période s’acheva sur une domination nette de Tahiti, mais les conditions de jeu et un gardien de but en forme maintenaient le score vierg e. Les Samoa ns , bien que prudents , avaient su se montrer dangereu x par intermittence, et la tension restait palpable.



Une deuxième mi-temps décisive



Le début de la seconde période fut marqué par une pluie toujours aussi battante, transformant le terrain en une véritable pataugeoire. Le jeu se ralentissait encore, mais malgré l es conditions, les Toa ‘ Aito redoublèrent d’efforts. Petit à petit, le terrain sembla se stabiliser, et à la 60 e minute, ce qui semblait être un exploit technique arriva : un superbe centre de S han depuis l'aile droite atterri t parfaitement sur la tête d’Eddy Kaspar d , qui, d'une tête décroisée, ouvrit le score pour Tahiti, 1-0.



C’était le début du festival tahitien . À la 65 e minute, après un ce ntre fort de la part de Tehotu Gitton , le gardien adverse repoussa une première frappe sur son coéquipier , le numéro 9 Benoit Mathon, qui, bien placé, conclut sous la barre transversale pour inscrire un deuxième but, 2-0. Le match semblait se diriger vers une victoire tahitienne, mais les Samoa ns eurent une occasion de revenir au score à la 79 e minute. Un but inscrit par le numéro 9 de Samoa , Pharrell Trainor , devait finalement être ann ulé pour un hors-jeu de son coéquipier, Harry Chotte . U n coup dur pour les Samoans.



Le score en faveur de Tahiti était désormais bien ancré, ma is les hommes du F enua n’avaient pas fini de se signaler. À la 86 e minute, une belle percée de K aspard sur son aile droite se transforma en une passe décisive pour le numéro 10 des Toa ‘Aito, Teaonui Tehau . Ce dernier, d’un tir magnifique à l’entrée de la surface, conclut d’une frappe puissante qui ne laissa aucune chance au gardien des s amoa n . Le score était désormais de 3-0, un score logique au vu de la domination de Tahiti en seconde mi-temps.



Une victoire précieuse pour Tahiti



Ce 3-0 est un véritable soulagement pour les joueurs de Tahiti, qui se sont montrés solides et déterminés malgré des conditions de jeu extrêmes. Les efforts collectifs et les per formances individuelles du duo de l’AS Venus, Kaspard/Tehau ont été déterminants dans cette victoire.



Malgré des conditions climatiques par ticulièrement difficiles, les Toa ‘ Aito ont su faire preuve de caractère et d'opportunisme, notamment avec leur solide défense et un gardien vigilant. Cette victoire leur permet de rester dans la course pour la qualification à la Coupe du Monde 2026.



Le prochain match, contre le Vanuatu ce dimanche à 17 heures (heure de Tahiti), s’annonce crucial pour les Tahitiens. Une victoire leur offrirait d’être en bonne position pour obtenir une des deux places qualificatives pour la troisième journée des éliminatoires de l'OFC. Cette dernière étape déterminera l’équipe qui représentera l’Océanie lors du tournoi mondial de 2026.



Les Toa ‘Aito n’ont plus droit à l’erreur, mais après leur performance convaincante face aux Samoans, ils se présentent avec confiance pour ce qui pourrait être un tournant décisif de leur campagne