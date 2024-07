Suivre les JO-2024 depuis son canapé, mode d'emploi

Paris, France | AFP | vendredi 26/07/2024 - Nul besoin d'être sur place pour ne rien manquer des JO de Paris qui débutent vendredi. Que ce soit à la télévision, à la radio ou dans la presse, en version payante ou gratuite, voici le guide pour suivre toutes les épreuves de chez soi:



• 100% (ou presque) sur France 2 et France 3

Diffuseur officiel en clair des Jeux olympiques, France Télévisions propose jusqu'au 11 août une programmation presque entièrement consacrée à l'événement.



France 2 et France 3 ne diffusent que des émissions dédiées aux Jeux, à l'exception des journaux télévisés de 13H00 et 20H00 et des émissions religieuses, au cours desquels France 5 reprend la main.



Installée sur le toit du Musée de l'Homme, au Trocadéro, France 2 se concentre sur les sports individuels et les temps forts, tandis que France 3 se focalise sur les sports collectifs, le tennis, le golf, le cyclisme, la gymnastique et la voile.



La chaîne numérique france.tv Paris 2024, lancée le 8 mai à l'occasion du début du relais de la flamme, est consacrée aux sports de glisse et urbains.



Le numéro deux de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, s'est dit en juin "prêt à parier" sur un score figurant "au moins dans le top 2" des meilleures audiences de l'histoire de la télé hexagonale pour la cérémonie d'ouverture vendredi sur France 2.



Plus généralement, le "pari" est que "sur la durée des Jeux, 100% des Français seront en contact un moment ou un autre avec les Jeux olympiques et paralympiques".



En décembre 2022, TF1 avait réalisé un "record historique d'audience" avec plus de 24 millions de spectateurs devant la finale France-Argentine de la Coupe du monde de football.



• Programme exhaustif sur Eurosport

Le bouquet de chaînes payantes Eurosport, propriété de Warner Bros. Discovery, diffuse de son côté l'intégralité des épreuves, avec plus de 3.800 heures de retransmission et la possibilité de suivre jusqu'à 62 compétitions en simultanée, via sa nouvelle plateforme de streaming Max (à partir de 5,99 € par mois).



En plus des deux antennes déjà existantes, Eurosport 1 et Eurosport 2, consacrées respectivement à l'international et à l'actualité des Français, sept chaînes éphémères ont été créées.



Eurosport 3 est dédiée aux sports de raquette et au golf, Eurosport 4 aux sports artistiques, Eurosport 5 au football, Eurosport 6 au basket, Eurosport 7 aux sports de combat, Eurosport 8 au handball et Eurosport 9 au volley.



• RMC et Radio France radios officielles

RMC va consacrer 20 heures de direct par jour aux Jeux, de 05H00 à 01H00 du matin, armée de 60 journalistes et d'une vingtaine de consultants.



La station propose en outre trois nouvelles radios digitales thématiques: "RMC 100% bleus" pour suivre l'actualité des sportifs français, "RMC sports collectifs" et "RMC sports individuels".



Radio France a également mis le paquet avec plus d'une centaine de journalistes, techniciens et consultants mobilisés sur les principales antennes de la radio publique (franceinfo, France Inter, France Bleu, France Culture, France Musique, Mouv').



Au programme: éditions spéciales sur franceinfo et France Inter pour la cérémonie d'ouverture, interviews, portraits d'athlètes, reportages exclusifs, informations pratiques par France Bleu pour les auditeurs vivant à proximité des sites olympiques, podcasts pour les enfants...



• Mobilisation "inédite" de L'Équipe

Le groupe L'Équipe a promis une mobilisation "inédite" aussi bien en kiosque qu'à la télévision.



Le quotidien passe à 40 pages, dont 12 de résultats et calendriers. Les Jeux peuvent être suivis en direct sur le site et l'application, de 07H30 à 00H30, avec les résultats en temps réel.



Outre les 70 journalistes accrédités (texte et photographes), le groupe s'est offert les services du champion olympique de saut à la perche Renaud Lavillenie qui intervient dans ses colonnes, ainsi que sur le site et l'application.



La chaîne L'Équipe joue "la contre-programmation", faute d'avoir les droits de retransmission, en se "concentrant sur l'avant-jeux", et diffuse une quotidienne de 23H00 à 01H00 présentée par Messaoud Benterki, déclinaison olympique de son émission-phare L'Équipe du soir.



• Gala en édition spéciale

De samedi au 10 août, le magazine propose Gala Paris, un quotidien gratuit "entre people et sport".



Quinze numéros de 56 pages tirés à 15.000 exemplaires et en édition bilingue seront distribués dans les palaces parisiens, les restaurants les plus célèbres de la capitale ou encore dans la fan zone de la tour Eiffel.