Stage dating entre des élèves et des entreprises du fenua en mai

Tahiti, le 19 avril 2023 – Le 11 mai prochain, l'École de commerce de Tahiti et l'école Poly 3D organisent un stage dating afin de rencontrer des entreprises du fenua en quête de stagiaires. L'objectif de cette rencontre est, pour les élèves, de trouver et de valider un stage de fin d'année.



Afin de valoriser le cursus des étudiants en Polynésie, l'École de commerce de Tahiti et l'école Poly 3D vont organiser un "B to B stage dating". Cet événement se déroulera le 11 mai à 8h30 dans le hall de la CCISM. Lors de cette matinée, les étudiants auront l'occasion de rencontrer les entreprises du fenua en recherche de stagiaires dans les domaines du commercial et de la création digitale, et pourront, chacun leur tour, se présenter aux recruteurs. L'objectif de ce stage dating est, pour les élèves, de concrétiser et de signer une convention de stage de fin d'année en adéquation avec leurs apprentissages, à la suite de cette rencontre.



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 19 Avril 2023 à 11:32