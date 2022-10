Squash :Kara Lincou et Brice Nicolas brillent au Tournoi international de Tahiti

Tahiti, le 9 octobre 2022 - Les jeunes espoirs français du squash ont brillé du côté de Phénix, dimanche, à l'occasion des finales du Tournoi international de Tahiti. Chez les dames, Kara Lincou a dominé en trois jeux Léa Barbeau. Et chez les messieurs, Brice Nicolas a pris le meilleur sur Baptiste Bouin.



Le Tournoi international de squash de Tahiti s'est achevé, dimanche, sur les courts de Phénix, à Outumaoro. Sans surprise, les espoirs français ont dominé les débats au cours de la compétition. Ainsi, en finale dames, Léa Barbeau, actuelle numéro 5 française, était opposée à la numéro 10, Kara Lincou. Un classement qui n'a pas voulu dire grand-chose dans cette finale, puisque c'est la moins bien classée qui a survolé ce face-à-face.



Extrêmement vive, tenace sur toutes les balles et précise également dans son approche du mur, Kara Lincou, nièce de Thierry Lincou, champion du monde et ancien numéro un mondial de la discipline, a littéralement écœuré son adversaire. Au bout d'un peu plus de 30 minutes et en quatre jeux, la Réunionnaise a eu raison de Léa Barbeau (11-5, 11-5, 7-11, 11-8).

Tyas Williams empêche le triplé français Puis la grande finale chez les messieurs a opposé Baptiste Bouin, 12e joueur national, à son jeune compatriote de 19 ans, Brice Nicolas, classé lui 14e français. Et encore une fois, ce classement n'a pas vraiment reflété la réalité du terrain, dimanche. Brice Nicolas, qui reste sur un quart de finale des Mondiaux juniors disputés en août, a pris le meilleur sur son aîné. Une victoire en trois jeux très disputés et qui a ravi le public qui s'est déplacé en nombre, dimanche, sur les courts de Phénix. Ainsi, au bout également d'un peu plus de 30 minutes, Brice Nicolas s'adjugeait la victoire (11-8, 11-9, 11-9).



Et l'on n'est pas passé loin d'un triplé français chez les messieurs. Dans le match pour la troisième place, Macéo Lévy était opposé à l'Australien Tyas Williams. Les deux hommes ont eu besoin de cinq jeux pour se départager et c'est finalement Williams qui s'est imposé pour s'offrir le bronze sur cette édition du Tournoi international de squash. Côté tahitien, le meilleur joueur aura été sans surprise le cadre technique de la fédération tahitienne de squash, Cédric Hateau, qui finit à la 5e place du tournoi. Rendez-vous désormais l'année prochaine pour une nouvelle édition.



Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 9 Octobre 2022 à 20:22 | Lu 167 fois