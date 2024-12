Soutien polynésien au Vanuatu après le tremblement de terre

Tahiti, le 17 décembre 2024 – Le Vanuatu a été touché par un séisme de magnitude 7,3 le 17 décembre. De nombreuses victimes sont à déplorer et beaucoup d’infrastructures ont été endommagées. Édouard Fritch et le Tapura Huiraatira ont exprimé leur solidarité et proposé d’envoyer du renfort.



Il a eu lieu à une profondeur de 43 kilomètres, à trente kilomètres seulement à l’ouest de Port-Vila, la capitale du Vanuatu. Le tremblement de terre qui a frappé ce 17 décembre est le plus grand que l’archipel ait connu ces trente dernières années. Les victimes et dégâts sont très nombreux.



Édouard Fritch et le Tapura Huiraatira ont exprimé leur solidarité envers le peuple de Vanuatu “avec qui nous partageons un destin commun au travers des résolutions du Forum du Pacifique”, ont-ils indiqué dans un communiqué. L’archipel compte 320 000 habitants. “Nos pensées et nos prières sont avec le peuple de Vanuatu et en particulier avec les Polynésiens qui se sont établis dans ce pays.”



Édouard Fritch a proposé au haut-commissaire de constituer une équipe intercommunale de sapeur-pompiers et de la faire partir dans les meilleurs délais afin de s’associer également aux secours organisés en faveur de nos frères et voisins du Pacifique.



La France, via son ministère des Affaires étrangères, s'est dite prête à s’associer aux opérations de secours.