Sony relance la course à la puissance en dévoilant une Playstation 5 "Pro"

Paris, France | AFP | mardi 10/09/2024 - De meilleurs graphismes sans perdre en fluidité et l'apport de l'IA: le groupe japonais Sony a annoncé mardi le lancement mondial le 7 novembre d'une version plus puissante de sa console phare Playstation, la PS5 Pro.



Celle-ci sera vendue au prix de 800 euros - 250 euros de plus que la version classique.



"C'est la console la plus puissante que nous ayons jamais construite", a déclaré Mark Cerny, l'architecte principal des consoles de Sony depuis la Playstation 4, lors d'une présentation en ligne.



Il a détaillé pendant près de neuf minutes les caractéristiques de cette nouvelle version haut de gamme, dépourvue de lecteur de disque (qui sera disponible à l'achat séparément).



La PS5 Pro promet d'être 45% plus rapide que la version classique, disposera d'un "ray-tracing" (rendu de la trajectoire des rayons lumineux, NDLR) amélioré et utilisera l'intelligence artificielle pour améliorer le graphisme des jeux.



Dans un communiqué, Sony a indiqué que tous les jeux PS5 seront compatibles avec la version Pro, et certains titres déjà sortis, comme "Alan Wake 2", ou à venir, comme "Assassin's Creed: Shadows", pourront profiter de ces nouvelles fonctionnalités.



S'il est d'usage pour les joueurs, avec les dernières générations de consoles, de devoir choisir entre un mode de jeu disposant des meilleurs graphismes, au détriment de la fluidité, ou un autre plus stable mais moins détaillé, Mark Cerny affirme qu'ils "n'auront plus à décider entre les deux" grâce à cette nouvelle version.



- Puissance... -



"Les consoles plus puissantes, dites "pro", sont censées combler la différence entre la simplicité des jeux sur console et la capacité d'amélioration continue des performances des jeux sur PC", a indiqué mardi à l'AFP le journaliste américain Stephen Totilo, fondateur du site spécialisé Game File.



Pour Sony, cette nouvelle version a notamment pour objectif de redynamiser la branche Playstation, qui a annoncé fin février la suppression de 900 emplois, soit 8% de ses effectifs mondiaux.



Sortie en novembre 2020, la Playstation 5 s'est écoulée à plus de 56 millions d'exemplaires au 30 avril 2024, selon les chiffres de Sony.



"Alors que nous entrons dans la seconde moitié du cycle de vie de (cette) console, nous nous attendons à ce que les ventes de PS5 diminuent progressivement", avait admis le groupe en mai, prévoyant d'en écouler 18 millions pour son exercice 2024/2025 - soit 3 millions de moins que sur son exercice précédent.



- ... vs prix -



Mais, comme l'a rappelé Daniel Ahmad, analyste de la firme Niko Partners, dans un message posté sur X avant l'annonce de mardi, "la PS4 Pro a représenté moins de 15% des ventes" de la PS4, qui s'est écoulée à plus de 117 millions d'unités dans le monde en près de 10 ans.



"Ce qui stimulera vraiment les ventes de la PS5, c'est un prix plus bas sur les modèles de base (et des jeux comme GTA6)", qui doit sortir à l'automne 2025, a-t-il ajouté.



Une stratégie que semble avoir adoptée le géant américain Microsoft, son concurrent direct, qui cherche un deuxième souffle après plusieurs changements stratégiques ces derniers mois, notamment en revenant sur l'exclusivité de certains titres sur ses consoles.



Il proposera cet automne une Xbox Series X, la plus puissante de ses machines, sans lecteur de disque. Elle sera vendue 50 euros de moins que la version classique.



"Être moins cher sans réduire la puissance n'est peut-être pas aussi excitant mais c'est une approche raisonnable", estime Stephen Totilo, qui souligne qu'il s'agit de la première génération de consoles (PS5 et Xbox Series) dont le prix n'a pas baissé en 4 ans, et qui a même grimpé dans certaines régions.



Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs faisaient état de cette version haut de gamme de la Playstation 5.



Sony a vendu la mèche début septembre en publiant une image promotionnelle pour les 30 ans de sa première console, dans laquelle apparaissaient en arrière-plan les contours d'une machine inconnue, très vite identifiée comme la future PS5 Pro.

