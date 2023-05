"Solidarité pour tous" au chevet des habitants de Teahupo'o

Tahiti, le 3 mars 2023 – Pour soutenir les riverains de Teahupo'o qui ont été frappés dimanche par des inondations, le collectif Solidarité Pour Tous de la nouvelle élue Teave Chaumette lance à son tour une opération de collecte de denrées alimentaires, de vêtements et de linges de maison. Les bénévoles de l'association seront présents devant les magasins Hyper U à Pirae et Super U à Taravao, jusqu’à samedi, pendant les horaires d'ouverture des grandes surfaces.



La présidente du collectif, et nouvellement élue A Here à l'assemblée, Teave Chaumette était présente au point de récolte de Pirae mercredi matin : “Ça se passe très bien. C'est exceptionnel. On reçoit vraiment beaucoup de dons. La réactivité publique est vraiment impressionnante”, s’est-elle réjouie en constatant l'élan de solidarité des chalands. “Nous collectons les produits de première nécessité et d'hygiène. Tous les aliments qui n'ont pas besoin d'être cuisinés”, a-t-elle également détaillée. Les dons déposés à Taravao sont transmis quotidiennement à Teahupo'o, tandis que ceux de Pirae seront envoyés ce dimanche. “Se déplacer jusqu'à la Presqu'île est compliqué et parfois impossible pour certains. Alors créer un point de collecte à Pirae permet à tous de participer”, a observé la nouvelle élue.



Le collectif Solidarité Pour Tous est déjà connu pour son opération Caddie de collecte de dons en faveur des familles démunies. Il se joint cette semaine à plusieurs autres opérations solidaires organisées depuis ce lundi pour venir en aide aux habitants sinistrés de Teahupo’o, notamment deux cagnottes en ligne,

Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 3 Mai 2023 à 16:20 | Lu 323 fois