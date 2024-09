Soja en concert unique à To'atā ce samedi

TAHITI, le 25 septembre 2024 - - Le groupe américain Soldiers Of Jah Army (Soja) donnera un concert unique ce week-end. Depuis deux décennies, il compte parmi les incontournables de la scène reggae internationale. Il proposera un mélange de ses tubes et des titres préférés des membres du groupe.



Le Fenua connait déjà Soja. Le groupe avait donné son premier concert à Tahiti en novembre 2019, avec Eono en première partie. Et le public avait été au rendez-vous avec 6 000 spectateurs. Les artistes sont de retour à Tahiti avec, cette fois-ci, les White Seeds en première partie.



Le groupe et ses techniciens arrivent jeudi soir. Les fans sont les bienvenus pour leur faire bon accueil. Ils ont déjà confié à Radio 1 leur impatiente. Le leader du groupe, Jacob Hemphill, dit avoir hâte de retrouver son public polynésien : “L’un des meilleurs souvenirs de ma vie, c’est Tahiti.” Le concert de vendredi prochain, prévoit d’être un mélange des plus grands succès du groupe et des titres préférés de chacun des membres. Ce sera “un mix de ce qui est populaire et de ce que nous pensons être bon”.



Défendre l’humanité



Depuis plus de deux décennies, le groupe Soja, originaire de Washington, se produit sur les scènes du monde entier. Sa page Facebook est suivie par 4 millions de fans et amateurs. Sa musique est née de la passion commune de ses membres pour le reggae. Le groupe est né en 1997. Il a remporté le Grammy Award du meilleur album reggae pour Beauty In The Silence (sorti en 2021) en 2022. Soja avait déjà été nommé deux fois auparavant en 2015 et 2017.



À propos de cet album, Jacob Hemphill explique : “Mon héros a toujours été Bob Marley, et c'est principalement parce qu'il avait cette façon de laisser les gens trouver leur but dans la musique”. Il ajoute : “Peu importe que vous soyez blanc ou noir, une fille ou un garçon, riche ou pauvre, vous aviez l’impression qu’il vous parlait directement. C’est donc ce que nous essayions de faire avec ce disque : le rendre aussi réel que possible et raconter toute l’histoire de notre expérience, et pas seulement les parties brillantes.” L’album Beauty In The Acoustic, sorti cette année, est la version live acoustique de Beauty In The Silence.



Le groupe compte huit membres dont le chanteur et guitariste Jacob Hemphill. Il dit, résumant la philosophie de Soja : “Je veux prendre le micro pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire ; notre objectif en tant que groupe est de défendre l’humanité. Nous observons le monde et essayons de le rendre meilleur dans le temps limité que nous avons sur cette Terre.”