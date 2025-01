Slovaquie: un jeune homme tue une élève et une professeure dans un lycée

Bratislava, Slovaquie | AFP | jeudi 16/01/2025 - Un jeune homme de 18 ans a mortellement poignardé jeudi une lycéenne et une enseignante dans un établissement scolaire du nord-est de la Slovaquie, une attaque au mobile inconnu à ce stade.



Le drame est survenu pendant les cours, alors que les élèves étaient nombreux dans cette école de la ville de Spisska Stara Ves, près de la frontière avec la Pologne, selon le chef de la police Lubomir Solak.



Les forces de l'ordre ont été alertées à la mi-journée et se sont immédiatement rendues sur place.



L'assaillant, présenté comme un élève "brillant", a pris la fuite et a été arrêté une heure environ après les faits "dans une forêt des environs", a précisé devant la presse M. Solak. Aucune information n'a été donnée sur ses motivations.



Une professeure de 51 ans, directrice adjointe du lycée, et une lycéenne de 18 ans sont décédées.



Une jeune femme, également âgée de 18 ans, a été hospitalisée et se trouve "dans un état critique mais stable", a précisé le ministre de l'Intérieur Matus Sutaj Estok, qui s'est rendu sur les lieux.



Les secouristes ont envoyé plusieurs ambulances, prenant en charge plusieurs blessés légers, dont deux souffrant "d'un épisode aigu de stress".



Qualifiant l'attaque de "véritable tragédie", le président slovaque Peter Pellegrini a présenté ses condoléances. "Aucun problème dans le monde ne peut être résolu à l'aide d'un couteau ou d'une autre arme", a-t-il insisté.



"La haine et la violence n'ont pas leur place dans notre société, et encore moins dans les écoles où les jeunes devraient se sentir en sécurité", a réagi pour sa part le Conseil des élèves des écoles secondaires de ce petit pays d'Europe centrale.



- Précédents en Europe -



Avant qu'il ne soit interpellé, la police avait désigné le meurtrier présumé sous ses initiales "S.S.", en demandant aux habitants de fournir tout élément pour le retrouver.



Elle avait également publié sa photo, montrant un adolescent aux cheveux blonds coupés.



Selon la chaîne de télévision privée Markiza, il aurait rejoint le lycée en provenance d'une autre école de la ville voisine de Kezmarok, après avoir été renvoyé pour avoir menacé d'attaquer d'autres élèves.



En 2020, un enseignant avait été tué lors d'une attaque à l'arme blanche dans une école élémentaire du centre de la Slovaquie, considérée comme la première attaque violente de ce type dans une école du pays.



Les agents qui étaient intervenus avaient tué l'agresseur, un ancien élève de l'école âgé de 22 ans, près de l'établissement scolaire alors qu'il tentait de s'enfuir.



D'autres attaques dans des établissements scolaires ont dernièrement eu lieu en Europe centrale.



En décembre 2024, un élève de sept ans a été tué et plusieurs autres blessés lors d'une attaque au couteau sans précédent dans une école de la capitale croate, Zagreb.



En 2023, la Serbie avait été touchée par deux fusillades de masse consécutives, dont un massacre dans une école de la capitale, Belgrade, qui avait fait 10 morts.

