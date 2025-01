Six touristes américains secourus à Papara

Tahiti, le 7 janvier 2025 – Dix touristes américains partis randonner seuls dans une vallée de Papara ont été surpris par la crue d'une rivière, ce mardi. Les quatre adultes sont parvenus à alerter les secours, qui ont retrouvé les six adolescents, en fin d'après-midi.





Comme révélé par nos confrères de TNTV, ce mardi, un groupe de six jeunes touristes américains s'est retrouvé bloqué dans une vallée de Papara, au niveau du PK 33, où de fortes pluies ont subitement fait monter le niveau de la rivière.



Selon nos informations, il n'y aurait pas de blessé. Sur les 10 personnes composant le groupe, les six adolescents ont préféré rester à l'abri et ne pas prendre davantage de risques, tandis que les quatre adultes ont réussi à revenir pour alerter les secours. Une équipe composée de pompiers, de policiers municipaux et de gendarmes est partie à leur recherche, cet après-midi. Vers 17h30, tandis que les secours aériens étaient en passe d'être mobilisés, la bonne nouvelle est tombée : les secours terrestres ont pu rejoindre les six jeunes touristes bloqués dans la vallée et amorcer le chemin du retour à leurs côtés.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 7 Janvier 2025 à 18:00