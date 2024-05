Six mois de sursis pour le père maltraitant

Tahiti, le 2 mai 2025 – Un retraité de 68 ans a été condamné, jeudi en comparution immédiate, à six mois de prison pour avoir commis des violences sur son fils âgé de 14 ans. Il devra également verser 100 000 francs à un gendarme qu'il avait insulté et frappé.



Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi, un père de famille de 68 ans qui était poursuivi pour avoir frappé son fils et avoir copieusement insulté un gendarme alors que ce dernier venait de procéder à son arrestation. Les faits, survenus le 30 avril à Papara, s'étaient déroulés au domicile du prévenu et de sa femme en présence de leurs trois enfants. Alors que le couple se disputait, leur fils de 14 ans avait tenté de s'interposer en disant à son père qu'il n'avait “pas peur” de lui. Le sexagénaire s'en était alors pris à l'adolescent en le poussant contre un mur en bois et en lui portant un coup de poing.



À l'arrivée des gendarmes, le prévenu, qui n'avait pas bu, avait refusé de monter dans le véhicule des forces de l'ordre. Menotté et embarqué, il s'en était alors pris à l'un des militaires à l'encontre duquel il avait proféré des insultes et tenu des propos racistes en lui demandant de “rentrer chez lui”. Selon le gendarme, le sexagénaire “semblait possédé et animé d'une haine peu commune”.



Antécédent



À la barre du tribunal correctionnel jeudi, le sexagénaire, un homme assez frêle souffrant visiblement de problèmes de santé, a reconnu qu'il avait poussé son fils en assurant cependant qu'il ne l'avait pas frappé. Entendue à son tour, la femme de l'intéressé a attribué l'attitude de son mari au fait que ce dernier était malade. Suite à quoi le président du tribunal a tout de même rappelé qu'il avait déjà été condamné pour des violences avec usage d'une arme.



Alors que le procureur de la République venait de requérir six mois de prison avec sursis à l'encontre du retraité, son avocat, Me John Tefan a, pour sa part, affirmé qu'il s'agissait d'un dossier “particulier” : “Son fils pourrait être son petit-fils et sa femme – bien plus jeune – pourrait être sa fille, il y a donc un problème de générations et cela cause pas mal de soucis de communication.”



Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet en condamnant le prévenu à six mois de prison avec sursis. L'homme devra également verser 100 000 francs au gendarme qu'il avait insulté et auquel il avait porté un coup.



Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 2 Mai 2024 à 17:32 | Lu 297 fois