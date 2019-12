Six heures de natation pour le Téléthon

Mata Ganahoa, directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Papeete :



Êtes-vous satisfaits de cette édition ?



"Oui, il s’agit de la quinzième édition des Six heures de Papeete. Depuis cinq ans, les fonds récoltés à travers les inscriptions sont exclusivement destinés au Téléthon. Avant cela, on ne faisait que des événements gratuits. Le principe, c’'était de nager six heures durant. On peut être seul ou par équipe de trois, quatre ou six, et se relayer."



Certains ont nagé pendant six heures d’affilée ?



"Oui, quelques-uns se sont engagés en individuel sur les six heures. On en a trois en individuel cette année qui font six heures non-stop. Sinon, on a une quinzaine d’équipes qui font les six heures. Pour les autres, c’est open, certains viennent faire un kilomètre, 100 mètres, 200 mètres, peu importe. C’est juste pour le fun et pour se dire qu’on a apporté notre pierre au Téléthon."



Quel est le bilan de l’édition 2019 ?



"Il est positif, on a eu 170 participants. L’année dernière on en avait eu 165. On est satisfaits, les clubs ont participé et on les remercie. Nous avons pu compter également sur la participation de nos quartiers défavorisés de Papeete dans le cadre du programme Sport-Santé donc c’est super. "