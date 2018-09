Shy’m : "J'aimerais me faire tatouer à Tahiti"

Papeete, le 10 septembre 2018 - Shy’m donnera un concert unique à Tahiti, place Toa’ta, le 21 septembre prochain. L'interprète de " Mes fantaisies ", " Reflets ", " Caméléon " ou plus récemment " Heros ", sera accompagnée de ses musiciens. La chanteuse est impatiente de rencontrer le public tahitien et de découvrir la Polynésie. Rencontre.





Votre premier concert en Polynésie a-t’il une saveur particulière ?

Il a une saveur particulière car il s’agit de la dernière date de la tournée, il risque bien d’y avoir une grande émotion à la fin du show. Et en même temps très excitée, car c’est la première fois que nous mettons les pieds à Tahiti. Je suis très impatiente de rencontrer pour la première fois mon public tahitien que je ne connais pas encore.





Préparez-vous un répertoire spécial pour cette scène ?

Ce sera exactement le même show mais la version longue, un show de plus d’1h30, avec beaucoup de titres des anciens albums. On revient sur les classiques qui ont marqués ma carrière, et quelques titres du nouvel album bien sûr.



Quelle formation scénique présenterez-vous à vos fans ?

Quelque chose de très simple et épurée. J’ai fait le choix sur cette tournée d’être seule avec mes musiciens. Nous sommes cinq sur scène. Il y a un côté beaucoup plus intimiste, et une part d’improvisation qui est énorme. Cela me permet d’être très proche du public et de lui offrir un show différent chaque soir.



Avez-vous un message à adresser à votre public tahitien avant ce concert ?

J’ai hâte. On est très impatients de se retrouver là-bas, de découvrir cette île, d’aller à la rencontre de mon public de Tahiti. Et on espère surtout qu’ils vont s’amuser autant que nous, que nous vivrons une belle fin de tournée tous ensemble.