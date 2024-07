Show time à la Roxy Vahine Cup

Tahiti, le 8 juillet 2024 – Le week-end dernier, s'est tenue la 8e édition de la Roxy Vahine Cup à l'embouchure de Papara. Véritable point d'exclamation au calendrier du surf local, la compétition réservée exclusivement aux femmes a une fois de plus tenu toutes ses promesses en proposant un niveau de surf époustouflant. Et dans la catégorie reine Open, Heimiti Fierro s'est imposée avec la manière.



L'événement tient une place particulière au sein du calendrier fédéral du surf local. En effet, la Roxy Vahine Cup fédère chaque année une communauté du surf féminin foisonnante et désireuse de s'exprimer. Et qu'importe le niveau, la compétition s'évertue à proposer des catégories pour tous les types de rideuses : surfeuses, longboardeuses, bodyboardeuses, confirmées ou amateurs… tout le monde y trouve chaussure à son pied. C'est là d'ailleurs la magie de l'événement : arriver à insuffler ce qu'il faut de combativité entre les compétitrices dont la seule obligation est, finalement, de prendre du plaisir. Et à ce titre, le contrat a été une nouvelle fois remplie par l'organisation, le week-end dernier, à l’embouchure de Papara. Gratifiées d'une magnifique houle d’un mètre à 1,50 m, les surfeuses ont pu s'exprimer dans des conditions idéales, proposant ainsi un niveau exceptionnel.



Une hiérarchie chamboulée et des cartes redistribuées



En surf, s'il était autrefois possible d'effectuer des pronostics sans pouvoir trop se tromper, force est de constater que l'exercice est désormais impossible. Largement dominé ces deux dernières années par les talentueuses Kohai Fierro et Kiara Goold, le surf féminin local s'est enrichi d'un nouveau vivier de surfeuses, toutes désireuses de ravir l'or. Une montée en puissance générale et une homogénéité du niveau de surf des jeunes filles qui forcent le respect et l'admiration de leurs homologues masculins et des fans de surf du Fenua.



Parmi les belles histoires de cette édition 2024 de la Roxy Vahine Cup, celle de Kelia Gallina résonne. Si le talent de la jeune surfeuse de Teahupo'o est connu de tous depuis un bon moment, sa performance du week-end dernier fait date. Faisant preuve d'une technicité rare et surtout d'un large répertoire de manœuvres pour son jeune âge, Kelia a marqué les esprits durant ses séries. Elle s'adjuge une magnifique victoire chez les cadettes. Du même calibre, Miliani Simon a offert une master class durant sa finale chez les minimes, affichant un surf sur le rail puissant et engagé que l'on attend d'elle. La locale du spot de Taharuu remporte la catégorie et relance avec conviction sa saison. Du côté des benjamines, l'étoile montante, Mohea Choune, a soulevé le public plus d'une fois durant la compétition et a montré qu'il faudra compter sur elle pour les années à venir. Elle remporte sa première Roxy Vahine Cup et nul ne doute qu'il s'agit là d'une première d'une longue série.



Les sœurs Fierro au rendez-vous



On ne compte plus leurs apparitions à la compétition et impossible d'imaginer une édition de la Roxy Vahine Cup sans elles. Heimiti et Kohai ont une nouvelle fois élevé le niveau général de l'événement même si, pour une fois, le challenge était plus présent : “J'ai eu de grosses séries durant la compétition”, confirme Heimiti Fierro, grande vainqueur de la catégorie Open. “Entre la Nicaraguayenne Candelaria Resano et Kiara Goold qui sont très fortes, ce n'était pas évident. Kiara avait surfé une série juste avant en plus. Je suis admirative de ces filles qui arrivent à surfer trois catégories durant la compétition, qui enchaînent les séries et qui se battent pour la victoire. Ça fait plaisir à voir.” Un constat partagé par sa sœur Kohai Fierro, vainqueur de l'épreuve chez les juniors : “Toutes les filles ont incroyablement bien surfé. Avoir des filles comme Kiara et Kelia, c'est cool pour avoir un peu de challenge. Je suis carrément contente.”