Shannen Doherty, la star de "Beverly Hills" est morte du cancer à 53 ans

Washington, États-Unis | AFP | dimanche 14/07/2024 - Shannen Doherty, connue notamment pour son rôle dans la série télévisée "Beverly Hills", est décédée à 53 ans après une longue lutte contre le cancer du sein, a rapporté dimanche le magazine People, citant l'attachée de presse de l'actrice américaine.



"C'est avec le cœur lourd que je confirme le décès de l'actrice Shannen Doherty. Samedi 13 juillet, elle a perdu sa bataille contre le cancer après de nombreuses années de lutte contre la maladie", a déclaré Leslie Sloane dans un communiqué transmis à People.



"La fille, sœur, tante et amie dévouée était entourée de ses proches ainsi que de son chien, Bowie. Sa famille demande le respect de son intimité afin de faire son deuil en paix", a ajouté Leslie Sloane.



Selon le magazine Variety, l'actrice avait reçu un premier diagnostic de cancer du sein en 2015, dont elle était en rémission en 2017. Mais en 2019, le cancer était revenu et s'était propagé. Elle avait pris l'habitude de publier des vidéos sur Instagram où elle évoquait sa maladie.



Elle animait également un podcast, dans lequel elle partageait son quotidien et ses états d'âme. Dans un des derniers épisodes publiés fin juin, elle expliquait avoir "de l'espoir" mêlé à "de la tristesse", alors qu'elle devait entamer une nouvelle chimiothérapie.



Née à Memphis dans le Tennessee, d'un père aux origines irlandaises et d'une mère aux origines écossaises, Shannen Doherty déménage à Los Angeles dans son enfance.



Elle y passe des auditions et joue son premier rôle à l'âge de dix ans dans la série télévisée "Father Murphy", avant de jouer dans la série culte "La petite maison dans prairie", entre 1982 et 1984.



Shannen Doherty a connu la célébrité dans les années 1990 en interprétant le rôle de l'adolescente Brenda Walsh, qui, avec son frère Brendon, joué par Jason Priestley, fait son arrivée dans les quartiers huppés de Los Angeles, en provenance de leur Minnesota natal, plus rustique.



"Beverly Hills" a été un énorme succès, les téléspectateurs étant particulièrement captivés par la rivalité entre Brenda et Kelly, interprétée par Jennie Garth, toutes deux charmées par le beau Dylan.



Le feuilleton, qui a marqué toute une génération, a notamment laissé en héritage à de nombreux enfants en France les prénoms de ses héros.



Dylan était joué par Luke Perry, décédé en 2019 des suites d'un AVC.



À son apogée, la série est devenue un véritable phénomène, connu pour introduire des sujets délicats comme le racisme, la toxicomanie ou la sexualité adolescente.



Shannen Doherty a quitté la série après la quatrième saison en raison de rapports tendus sur le plateau, avant de faire un retour avec son personnage pour les reprises de la série en 2008 puis en 2019.



Elle a ensuite joué dans la série "Charmed", incarnant l'aînée de trois sœurs, Prue Halliwell, qui découvrent ensemble qu'elles sont des sorcières.



L'actrice est également apparue dans le film culte pour adolescents "Fatal Games", ainsi que dans "Les Glandeurs" et "Jay et Bob contre-attaquent" du réalisateur indépendant Kevin Smith.