Shanghai frappée par son plus fort typhon en 75 ans

Shanghai, Chine | AFP | lundi 15/09/2024 - Des dizaines de millions d'habitants à Shanghai et sur la côte Est de la Chine s'abritent chez eux lundi au passage du typhon Bebinca, le plus fort à toucher cette région depuis 1949, provoquant annulations de vols et évacuations.



Ayant d'abord traversé les Philippines et le Japon, Bebinca a touché terre dans l'est de la ville, à Lingang New City dans le district de Pudong, vers 07H30 (23H30 GMT dimanche) et l'alerte rouge a été déclenchée.



Avec des vents allant jusqu'à 151 kilomètres heure, c'est "le typhon le plus fort à toucher terre à Shanghai depuis 1949", selon la télévision chinoise CCTV.



Tous les vols reliant Shanghai ont été annulés, les autoroutes ont été fermées et une limite de 40 kilomètres heure a été fixée dans les rues de la ville. Selon CCTV, le typhon a entraîné l'annulation de 577 trains et 1.461 vols.



La municipalité a conseillé à ses 25 millions d'habitants de ne pas sortir de chez eux, tandis que la plupart des commerces sont fermés, notamment en raison de la Fête de la Mi-Automne, un jour férié dans le pays. Les rues où la circulation est habituellement très dense sont désertes et un épais brouillard recouvre la ville.



En milieu d'après-midi, le typhon a déjà causé "des dégâts significatifs à travers la ville", avec plus de 1.800 arbres tombés à terre et 30.000 foyers privés d'électricité, selon le service d'informations municipal.



Au total selon la même source, 414.000 habitants de Shanghai ont été évacués et plusieurs dizaines de milliers de personnel d'urgence sont prêts à être déployés si nécessaire. Dans une rue commerçante détrempée, des employés de secours portant des combinaisons oranges travaillent déjà à déblayer les débris.



Dans le district de Chongming, une île située à l'embouchure du fleuve Yangtze, 9.000 personnes ont également été évacuées selon les autorités.



- "Très nerveux" -



Malgré tout, certains habitants bravent les intempéries, comme Wu Yun, qui dit devoir régler quelque chose à son travail.



"Je pense que ça va, car j'ai déjà vu beaucoup de typhons dans le Sud, et je pense que comparé à ça, à Shanghai ça va", assure-t-elle, peinant toutefois à ouvrir son parapluie face au vent violent.



Dans le quartier de l'ancienne concession française, les trottoirs sont jonchés de branches et de vélos tombés par terre. Des livreurs tentent de se frayer un chemin.



Une rue du centre-ville est elle entièrement bloquée par un arbre, a constaté un journaliste de l'AFP.



"Je me sens très nerveux aujourd'hui, je vérifie tout le temps la situation par la fenêtre", confie Xiong Zhuowu, un médecin vivant dans le district de Baoshan, qui a posté en ligne une vidéo montrant un panneau d'agent immobilier arraché par le vent sur le toit de sa résidence.



Selon les médias chinois, Bebinca se dirige vers le nord-ouest et devrait provoquer de fortes pluies et des vents violents dans les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et d'Anhui. Son intensité faiblit rapidement.



- Changement climatique -



La chaîne a diffusé des images d'un journaliste sur la côte de Zhoushan, dans la province du Zhejiang, où de grandes vagues s'abattaient sur le littoral. "Si je sors dans la tempête, je peux à peine parler", témoigne le journaliste, montrant les vagues "de plus en plus grosses".



La Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, qui alimente le réchauffement de la planète. Or selon les experts, le changement climatique fait que les typhons se forment plus près des côtes, s'intensifient plus vite et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.



Bebinca est auparavant passé sur l'île japonaise d'Amami (sud) dans la nuit de samedi à dimanche, soufflant des vents mesurés à 198 km/h, selon l'Agence météorologique japonaise.



Vendredi, encore sous forme de tempête tropicale, Bebinca avait touché les Philippines et provoqué la mort de six personnes, tuées par la chute d'arbres.



Un autre typhon, Yagi, qui a frappé l'Asie du Sud-Est le week-end dernier, a lui fait plus de 400 morts, essentiellement au Vietnam et en Birmanie, mais aussi au Laos, en Thaïlande et en Chine, selon des chiffres officiels.

