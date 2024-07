Serbie: deux hommes placés en détention après l'attaque devant l'ambassade israélienne

Belgrade, Serbie | AFP | dimanche 30/06/2024 - Deux hommes ont été placés en détention après l'attaque à l'arbalète ayant blessé samedi un policier en faction devant l'ambassade israélienne à Belgrade, qualifiée de "terroriste" par les autorités serbes, a indiqué dimanche le ministre de l'Intérieur.



L'assaillant, qui a grièvement blessé le policier avant d'être abattu par ce dernier, a été identifié par la police comme étant un "converti" à l'islam né en 1999 à Mladenovac, une ville à une cinquantaine de kilomètres au sud de Belgrade.



Selon le gouvernement, cet "acte terroriste dirigé contre l'Etat serbe" est "lié à plusieurs personnes soupçonnées de longue date d'avoir des connexions avec le mouvement wahhabite", une branche ultraconservatrice de l'islam qui domine en Arabie saoudite.



Après plusieurs arrestations "à titre préventif" et un relèvement du niveau d'alerte dans la capitale serbe, deux hommes ont été placés en détention, a dit dimanche le ministre de l'Intérieur Ivica Dacic, sur la chaîne publique RTS.



L'un d'eux, converti à l'islam, a été arrêté samedi à Belgrade tandis que l'autre a été arrêté à Novi Pazar, un centre historique et politique de la minorité musulmane bosniaque en Serbie où résidait également l'assaillant.



"Les recherches ont été menées dans divers endroits de Serbie, des dizaines de personnes ont été interrogées", a-t-il indiqué, précisant qu'elles appartiennent toutes "au mouvement extrémiste wahhabite".



Les opérations de police se poursuivent, a-t-il ajouté.



Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a remercié sur X les autorités serbes de leur "fort soutien et leur coopération". "Le terrorisme ne peut être toléré !", a-t-il écrit samedi.



L'ambassadeur d'Israël en Serbie, Yahel Vilan, a lui exprimé sa gratitude au policier "qui a courageusement empêché l'attaque" de la représentation diplomatique. Il lui a rendu visite dimanche dans un hôpital de Belgrade.



Le policier, 34 ans, a été touché au cou par le tir d'arbalète et a subi samedi une intervention chirurgicale.