Sept morts et onze disparus dans le naufrage d'un ferry à Bali

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 29/06/2021 - Au moins sept personnes sont mortes et onze sont recherchées par les sauveteurs après le naufrage d'un ferry près des côtes de Bali, dans une mer agitée, ont indiqué les autorités indonésiennes mercredi.



"Nous cherchons encore les disparus", a indiqué le responsable des sauveteurs de l'île Gede Darmada.



"La nuit dernière, les opérations de sauvetage ont été compliquées par la faible visibilité et les hautes vagues", a-t-il précisé.



Le KMP Yunicee, un ferry qui transportait 57 passagers et membres d'équipages a sombré mardi soir près du port de Gilimanuk, à l'ouest de l'île touristique. Il effectuait des traversées depuis l'île voisine de Java.



Plusieurs dizaines de survivants ont été sauvés, ont indiqué les autorités. La cause de l'accident n'est pas connue à ce stade.



Les accidents maritimes sont courants en Indonésie, un archipel de plus de 17.000 îles où les ferries et les bateaux, largement utilisés, n'obéissent souvent pas aux normes de sécurité.



En 2018, plus de 160 personnes se sont noyées au cours du naufrage d'un ferry sur le lac Toba, l'un des lacs les plus profonds de l'île de Sumatra.



En 2009, l'accident d'un ferry entre les îles de Célèbes et Bornéo a fait une plus de 300 victimes.