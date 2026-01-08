Tahiti Infos

Sept cambriolages d’édifices religieux élucidés


TAHITI, le 20 janvier 2026 -Sept cambriolages visant des édifices religieux ont été élucidés par la gendarmerie de Polynésie française. 
 
Les faits ont été commis au cours des dix derniers jours dans plusieurs communes, notamment à Taravao, Arue, Papara, ainsi qu’à la mairie de Mahaena, à Hitia'a o Te Ra.
 
À la suite des plaintes déposées, les gendarmes de la compagnie des Îles du Vent sont parvenus à identifier puis interpeller un suspect, actuellement placé en garde à vue. Une perquisition menée à son domicile a permis de retrouver une partie des biens et des sommes d’argent dérobés.
 

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 20 Janvier 2026 à 12:07
           


