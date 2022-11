Séisme en Indonésie: le bilan monte à 310 morts

Cianjur, Indonésie | AFP | vendredi 25/11/2022 - Le bilan du tremblement de terre qui a frappé lundi l'île de Java, en Indonésie, est monté à 310 morts, a annoncé vendredi l'agence nationale chargée de répondre aux désastres.



Vingt-quatre personnes restent portées disparues après ce séisme de magnitude 5,6 qui a causé des glissements de terrain et détruit des bâtiments dans l'ouest de Java, a déclaré le chef de cette agence, Suharyanto, qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un seul nom.



"Ces 24 personnes ont été identifiées", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.



Selon Henri Alfiandi, le chef des services de secours nationaux, les recherches se poursuivront jusqu'à lundi, voire au-delà si tous les corps ne sont pas retrouvés d'ici-là.



"Les problèmes sont l'instabilité du sol, l'épaisseur des glissements de terrain aggravée par les pluies continues et les craintes de répliques sismiques", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Kompas.



Beaucoup des victimes sont des enfants, dont certains se trouvaient en classe.



Une petite fille de sept ans, que les sauveteurs cherchaient depuis plusieurs jours, a notamment été retrouvée morte vendredi dans les ruines d'une maison effondrée dans le district de Cianjur, proche de l'épicentre du sésisme.



"Le corps a été immédiatement remis à la famille. La famille l'a accepté et il a été enterré", a indiqué Jeksen Kolibu, un sauveteur de 28 ans.



"La famille était effondrée... La mère était parmi ceux à qui l'on a amené le corps", a-t-il ajouté.



Plusieurs dizaines de sauveteurs s'étaient efforcé jeudi de dégager avec des pelles, des marteaux et à mains nues les débris de la maison où la famille pensait que la petite fille se trouvait au moment du séisme.



La petite fille a été retrouvé vendredi entourée de débris, sous trois couches de béton, avec très peu d'espace pour respirer.



Les sauveteurs lui ont couvert le visage et ont placé son corps dans un sac mortuaire, sous les yeux de son père, Ahmad Ashikin.



Elle a été enterrée dans un cimetière voisin, moins d'une heure plus tard.



La veille, sa mère, Imas Masfahitah, âgée de 34 ans, espérait encore que sa fille puisse être retrouvée.



"Elle jouait dehors, j'étais en train de préparer le repas dans la cuisine quand le séisme est arrivé. Très vite, en deux secondes ma maison s'est effondrée", avait-elle indiqué à l'AFP.



La découverte mercredi soir d'un jeune garçon de 6 ans, Azka, qui avait survécu sous les décombres pendant deux jours, avait relancé l'espoir de trouver des survivants.



Plus de 2.000 personnes ont été blessées, quelque 56.000 maisons ont été endommagées et plus de 62.000 personnes ont été contraintes d'évacuer, a déclaré Suharyanto.



Située sur la "ceinture de feu" du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent, l'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques.