Séisme de magnitude 7 au Pérou: pas de victime

Lima, Pérou | AFP | vendredi 01/03/2019 - Un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé vendredi le sud-est du Pérou, sans faire de victime, ni de dégats notables, ont annoncé les services de géologie américain et péruvien.



L'épicentre du séisme, qui a frappé à 08H50 GMT à 27 km au nord-est de la ville de Azangaro, près de la frontière avec la Bolivie, était situé à une profondeur de 257 km, a indiqué l'agence américaine USGS (US Geological Survey).

Les plus importants séismes en Amérique du sud se situent généralement à une profondeur de 70 km ou moins, a ajouté l'USGS.

Selon l'Institut de géophysique du Pérou, le séisme avait son épicentre à 8 km au nord-est d'Azangaro, au nord du lac Titicaca, dans une zone montagneuse peu peuplée.

Le tremblement de terre, a indiqué de son côté le quotidien El Comercio, a été ressenti dans les localités de Cusco, Arequipa, Tacna et Moquegua, mais aucune victime n'a été rapportée.

Le 22 février, un séisme de magnitude 7,5 avait frappé l'Equateur, à l'extrême nord du Pérou, faisant neuf blessés.

Le Pérou se trouve sur une zone sismique répertoriée: le 14 janvier 2018, un séisme de 7,3 avait fait deux morts sur la côte méridionale d'Arequipa et un autre de magnitude 6,0 avait fait six blessés sur la côte centrale le 24 janvier dernier.