Séisme de magnitude 6,7 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon l'USGS

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | samedi 07/10/2023 - Un tremblement de terre de magnitude 6,7 a secoué le nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée samedi, a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS), perturbant les réseaux électriques et plongeant les localités côtières dans l’obscurité.



Le séisme, dont la profondeur a été évaluée à environ 53 kilomètres, s'est produit à 19H30 heure locale (08H30 GMT). Son épicentre a été localisé à 56 kilomètres au sud-est de Madang, une ville côtière de 27.000 habitants.



Une réplique de même magnitude est survenue quelques minutes plus tard, selon l'USGS, au large de Madang, réputée pour la pratique de la plongée sous-marine, jetant au sol des personnes.



La population locale a raconté que le tremblement de terre avait coupé l'électricité. L'étendue des dégâts ne sera en conséquence pas connue avant la fin de la nuit.



Aucune victime ni aucun dégât matériel n'a encore été signalé par les autorités.



"Tombés à terre"



"Des membres de notre personnel sont tombés à terre", a déclaré à l’AFP une réceptionniste du Madang Resort. "Le courant vient de s’arrêter, nous avons dû mettre en marche le générateur de l’hôtel. Demain, nous aurons une vue d’ensemble.", a-t-elle ajouté.



Jennifer Auto, une réceptionniste d'un autre site, le Madang Lodge, a pour sa part dit à l’AFP que celui-ci avait "subi des dommages", sans autres précisions.



La Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve sur la "ceinture de feu du Pacifique", qui est un point chaud pour l'activité sismique en raison de la friction entre les plaques tectoniques.



Les séismes y sont fréquents mais provoquent rarement des dégâts importants. En dehors des grandes villes, la plupart des régions de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont peu peuplées et les bâtiments sont généralement en bois.



Certains tremblements de terre ont toutefois été destructeurs.



En septembre 2022, une secousse de magnitude 7,6 a ainsi fait s'effondrer plus de 400 maisons, fissuré des routes et provoqué des coupures de courant dans la même région de Madang. Dix personnes avaient alors péri.



Cela avait été le plus grand séisme à avoir frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 2018, lorsque près de 150 personnes avaient été tuées à la suite d'un tremblement de terre de magnitude 7,5 dans la province de Hela.



En avril dernier, une secousse de magnitude 7 a fait au moins sept morts dans une zone reculée du nord-ouest de cet Etat insulaire de neuf millions d'habitants, y provoquant la destruction d'environ 180 maisons.