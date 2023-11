Séisme de magnitude 6,7 dans le sud des Philippines

Manille, Philippines | AFP | vendredi 16/11/2023 - Un séisme de magnitude 6,7 a frappé le sud des Philippines vendredi, selon l'Institut américain d'études géologiques (USGS), sans déclencher d'alerte au tsunami.



Le tremblement de terre s'est produit au large de la province de Sarangani, sur l'île de Mindanao, à une profondeur de 78 kilomètres à 8H14 GMT, a déclaré l'USGS dans un communiqué.



Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat mais le tremblement de terre a été ressenti sur une grande partie de l'île montagneuse et les autorités ont prévenu qu'il pourrait y avoir des dégâts.



"Je pense que c'est le tremblement de terre le plus fort que j'aie jamais connu", a déclaré à l'AFP Keeshia Leyran, 27 ans, depuis Davao City, à environ 200 km de l'épicentre, où elle assistait à une conférence.



"Les gens autour de moi ont paniqué et se sont précipités pour sortir en courant", a-t-elle raconté, "il y a des centaines de personnes qui assistent à l'événement, donc j'ai eu plus peur d'une bousculade pour être honnête".



Les tremblements de terre se produisent quotidiennement aux Philippines, l'archipel se situant sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone d'activité sismique et volcanique intense qui s'étend du Japon au bassin du Pacifique en passant par l'Asie du Sud-Est.