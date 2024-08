Seine/nage eau libre: un nouvel entraînement annulé

Paris, France | AFP | mardi 06/08/2024 - L'entraînement dans la Seine en vue des épreuves de nage en eau libre prévu mardi a été annulé, ont annoncé les organisateurs dont la fédération internationale de natation.



Il s'agit de la cinquième séance d'entraînement annulée depuis le début des Jeux olympiques, avec les quatre premières pour le triathlon. L'épreuve de triathlon masculine a elle été reportée d'une journée.



Plusieurs triathlètes ont exprimé leur frustration pour ces annulations à répétition mais aussi pour l'incertitude sur la tenue des compétitions aux dates prévues.



Pour pouvoir laisser les sportifs nager, les autorités surveillent de près deux taux de bactéries fécales: celui de la bactérie E. Coli et celui des entérocoques.



Interrogé pour savoir sur quelles bases avait été prise dans la nuit de lundi à mardi la décision d'annuler l'entraînement de nage en eau libre, le Cojo a indiqué que le taux d'E.Coli était en dessous des seuils mais que les "tests entérocoques" remontant au 04 août, veille de l'épreuve de relais mixte de triathlon, n'étaient "pas bons", soit au-delà du seuil réglementaire de 400 unités formant colonie (UFC)/ml.



Dans un communiqué, World Aquatics et le Cojo ont indiqué que cette décision d'annuler l'entraînement de mardi a été prise "par extrême prudence". Un autre entraînement est prévu mercredi avant les épreuves de natation marathon.



Lors de la conférence de presse quotidienne, le Cojo a fait état des dernières analyses issues des collectes faites lundi matin jour du relais mixte de triathlon.



Les résultats d'E.Coli étaient "très bons" et ceux des entérocoques, "pris à 6H30 le jour de la course", montrent que "trois points de collecte sur quatre étaient sous le seuil" et un était au-delà du seuil de 400 avec 436 UFC/ml. "Ce point de collecte a été pris hors de la course de triathlon", a précisé Anne Descamps, porte-parole du Cojo.



Lundi, le comité d'organisation avait indiqué que les triathlètes avaient été informés avant le départ de la course de relais mixte des dernières analyses disponibles.